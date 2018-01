Efort minim, efect maxim. Tipuri de tunsori uşor de întreţinut iarna. Încearcă-le şi tu

Iti oferim mai jos de la expertii RealSimple sase stiluri de par care te vor ajuta sa arati bine chiar si iarna, cu minim de efort, numai sa o alegi pe cea potrivita lungimii si texturii parului tau, precum si formei fetei.

Par scurt si drept

E o tunsoare ingrijita si iti va da un aer profesionist, dar rafinat. Spune-i coafezei ca vrei ca in fata parul sa fie lung pana la barbie, iar in spate un pic mai scurt. Ca sa ti-l aranjezi singura acasa, intoarce-l cu peria spre interior in timp ce il usuci cu uscatorul.

Par lung si drept cu breton

O tunsoare care-ti incadreaza fata te va intineri. Cere-i coafezei sa-ti faca un breton rotund, pe suvite pornite din crestet, mai lung in parti decat in fata, in stilul purtat de Cher in anii '70. Dupa ce-ti usuci parul si il indrepti bine cu peria, da-l si cu un ulei de par care-i va da o stralucire deosebita si ii va pastra forma.

Par scurt si ondulat

De o neglijenta sic, aceasta tunsoare da volum parului rar sau cu fir subtire. Cere-i coafezei o tunsoare tinereasca, franjurata, dar nu foarte scurta. Ca sa te coafezi singura, lasa parul sa se usuce natural, apoi da-i forma simpatica, ciufulita, cu spuma cu fixare puternica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.