Elena Udrea: Am statutul de refugiat în Costa Rica din 21 martie. Mama şi iubitul m-au vizitat de Paşte

"Astazi am pregătit împreună cu avocaţii o cerere care a avizat audierea mea, am dreptul la asta, audiere la distanţă. Eu nu pot fi prezentă în România pentru că între timp de când am venit în Costa Rica am primit statut de refugiat politic. (...) Instanta nu a ţinut cont de dovezi, spunand ca sunt doar solicitant. Conform legislatiei din Costa Rica, statutul de refugiat se acorda în doi paşi, după o cerere depusă iniţial dacă prezinţi suficiente decizii, eşti audiat de o comisie", a declarat Elena Udrea la România TV.

"Magistrații sunt pe varianta „nu" orice este legat de Elena Udrea, culoarul este creat, finalizarea. Da, am acest statut, legislația din Costa Rica prevede ca acest statut se dă în doi pași: la momentul solicitării primești un astfel de statut pe un an de zile, urmând ca apoi să îl primesc definitiv. Am fost audiată în martie. Am primit acest statut pe 21 martie", a declarat Elena Udrea la Antena 3.

Elena Udrea a mai spus, la România TV, că a cerut autorităţilor din Costa Rica să-i elibereze un document care să ateste statutul său de refugiat, precum şi drepturile şi obligaţiile pe care acesta le conferă.

"Deja ajung să anticipez ce face Instanţa. Am depus ieri la instanţa care mi-a acordat refugiul o solicitare în care am cerut să mi se elibereze un document care să ateste statutul de refugiat, precum şi drepturile şi obligaţiile pe care le am. Doar că această cerere primeşte răspuns în 8 zile", a mai spus Elena Udrea la România TV.

Elena Udrea a spus că a cerut statut de refugiat din cauza abuzurilor din justiție. Tot ea a spus că se va întoarce în țară, doar dacă motivele pentru care i-a fost acordat refugiul dispar, şi că nu are nicio proprietate în Costa Rica.

"Eu mă pot întoarce oricând, doar dacă motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar. Adică dacă în România am vedea că tot cei care au făcut aceste abuzuri sunt trași la răspundere, oamenii care le fac sunt înlocuiți din funcții, atunci aș putea să am un motiv să spun instanțelor de aici că au dispărut aceste motive, să am și dovezi și atunci pot să părăsesc acest teritoriu. Evident că eu asta îmi doresc să fac (...) Nu mi-am luat proprietate aici, nu mi-am deschis companie, m-am preocupat de statut şi de procesul din România", a afirmat Udrea.

Întrebată din ce trăieşte în Costa Rica, Elena Udrea a răspuns: "Nu am mari cheltuieli. Sunt singură acum. Nu am familia aici. A fost mama de Paşte, dar a plecat ieri sau alaltăieri. Sunt o persoană singură care nu are multe ocazii să cheltuie. În afară că trebuie să plătesc o cazare şi chirie şi mă hrănesc, alte cheltuieli nu am la acest moment. Îmi doresc ca lucrurile să se termine acasă şi o să mă întorc. Nu îmi pun problema acum să îmi fac o viaţă aici. Dacă situaţia va continua sunt obligată să o fac faţă de statul Costa Rica".

În legătură cu sarcina, fostul ministru a precizat: „Acum bine. Nici asta nu contează pentru instanţă. Se grăbeşte. Nu a contat că trebuie să stau la pat, că am pierdut unul din copii. Acum e bine. Eu am fost foarte cuminte, am fost la control. Sunt bine, doar că nu îmi permit să fiu la fel de activă cum aş vrea. Medicul a fost foarte mulţumit la ultimul control. Mă bucur că starea de sănătate e bună. Iubitul a fost de Paşte şi s-a întors în ţară".

Întrebată dacă Alina Bica a cerut și ea azil politic, Elena Udrea a afirmat că nu știe.

"Nu știu să vă răspund, dar cu siguranță dânsa va vorbi în numele ei", a declarat Udrea.

Declaraţia Elena Udrea vine după ce avocatul său în dosarul "Gala Bute" a depus în Instanţă documente prin care anunţa că Elena Udrea a obţinut statut de refugiat politic în Costa Rica şi cerea să fie audiată prin videoconferinţă sau prin comisie rogatorie. După ce au deliberat aproximativ o oră, magistraţii ÎCCJ au decis că Elena Udrea nu a primit statutul de refugiat politic, ci doar că a formulat către autorităţile din Costa Rica o cerere de acordare a statutului de refugiat politic, şi i-au respins şi cererea de audiere din videoconferinţă.