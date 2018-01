Elena Udrea dă cărţile pe faţă despre ziariştii "statului paralel":Voi face o listă cu numele celor care au cerut personal sume de bani

"Se împlinesc exact 5 ani de când pe 5 ianuarie 2013 domnul Dumbravă a sunat-o pe Alina Bica şi i-a cerut să meargă la arestare cu un inculpat. Nu vă dau numele, era un dosar la Alina Bica. Eram cu Alina Bica la momentul acela, a fost sunată de Dumbravă şi i-a cerut să meargă la arestare marţi pe 8 ianuarie cu persoana respectivă.

Modul în care se făcea justiţie încă de acum 5 ani se face sigur astăzi în România, când vorbim de dosare cu miză, influenţe directe ale ordinelor date judecătorilor şi procurorilor", declară Elena Udrea.



"Eu ştiu de ani de zile în urmă cu cine colabora domnul Coldea. Când voia să dea un anumit tip de informaţii, dădea unor anumiţi oameni din presă. Se făceau liste cu jurnaliştii care puteau merge la anumite întâlniri. Mai sunt, îi vedeţi în presă. Sunt uşor de identificat: pornesc toţi acelaşi subiect. O să fac o listă. Dacă cereţi listele cu cei care aveau acces la Ambasada SUA când veneau reprezentaţi ai Departamentului de Stat o să vedeţi că aceia sunt cei agreaţi de sistem. Ei, ca la comandă, ies cu materiale gata scrise şi încep lupta în presă.Fac o precizare: aceste tonomate, aceste trompete ale sistemului propagă ideea că Udrea a furat. Cel putin două dosare se referă la campanii electorale. Am o acuzaţie directă că am finanţat în campanie două trusturi de presă: un ziar şi o televiziune. (...) Am plătit materiale campanie la Ziare.com şi la Hotnews, evident. Legal am plătit şi la aceste două site-uri. Nu mai ştiu câţi bani, trebuie să ne uităm în documente. Bani s-au plătit în campanie, gârlă. Mă refeream la jurnaliştii care acum sunt în stradă, fac pe membrii grupării #Rezist, mă acuză pe mine şi pe alţii de la care au luat bani de corupţie, când acuzaţiile mele sunt de bani folosiţi în campanii electorale, bani folosiţi în relaţia cu presa. Una din acuzaţii este că am plătit, în campanie, salariile celor două trusturi de presă menţionate.

Da, s-au făcut plăţi directe către jurnalişti. Din partea partidului s-au făcut sponsorizări şi către jurnalişti. Există jurnalişti care au scris, cu mâna lor, bileţele cu sume de bani. Am găsit, întâmplător, bileţele ale unor oameni care stau acum la televizor. Presa are afinităţi politice şi se finantează, ca şi partidele, din anumite zone economice. Pe mine m-a deranjat faptul că acei oameni care au beneficiat fac acum pe incoruptibilii la televizor şi mă acuză pe mine de corupţie. (...) Oamenii ăştia au trecut în barca sistemului, fac pe deontologii, când din cauza unora ca ei eu sunt în situaţia de a fi numită coruptă.

Mi s-au pretins din partea unui analist sume de bani pentru a mi se pune la dispoziţie dosare cu acte contabile de la Antena 3, care ar fi fost nelegale.