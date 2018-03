Elena Udrea, în jurnal, despre alegerile din 2014: Totul se poate obţine cu ameninţarea dosarelor

Reproducem fragmentele publicate de jurnalist:



„La un moment dat, aflînd că la sediul SRI din Băneasa se duc Eduard Helving şi Petrache de la Ilfov la Coldea să se pună de acord pe diverse lucruri legate de Iohannis şi că aceştia spuseseră că i-a asigurat Coldea că nu va fi declarat incompatibil pînă la alegeri Iohannis, m-am dus să îi spun lui Maior că se lucrează împotriva lui Ponta cu aceste metode. Îi spusesem Preşedintelui, care insista să nu mă creadă. L-am sunat pe Maior şi m-am dus la el. Nu i-am pomenit numele lui Coldea, dar i-am spus temerile mele: că ICCJ nu îl va declara incompatibil pe Iohannis, că acolo în sediu vin cei de la ACL să discute susţinerea pentru Iohannis şi că nu este în regulă. Părea puţin încurcat şi încerca să mă asigure că cei doi nu vin, că a venit Petrache pentru o speţă cu laudele, cu vreun an în urmă. Eu ştiam de la Rareş Bogdan că cei doi vin la Coldea, după care beau cafeaua cu el la Stejarii şi îi povestesc lui ce au vorbit. Maior insista să îmi spună că nu se întîmplă. Că la ICCJ o să văd că va fi soluţie de incompatibilitate pentru că de asta se ocupă Coldea!!! Am crezut că evită să accepte că îl poate păcăli Coldea. Nu i-am spus iniţial Preşedintelui de vizită, era într-o vineri la ora 16.00. La cîteva zile l-am întîlnit la Preşedinte în birou. Mi-a spus că a verificat şi nu am dreptate cu vizitele şi mă ruga să îl cred că nu se întîlneşte cu aceia şi că nu îl susţine pe Iohannis. M-am uitat uluită la el! El credea că mă refer la el? Vorbisem degeaba! Probabil că îi şi spusese lui Coldea despre discuţia cu mine! I-am răspuns că nu mă refeream la el, ci la adjunctul lui. Evident că m-a asigurat că nu ar face Coldea aşa ceva! Cînd i-am spus în ziua aceea de întîlnire, ştia deja de la Maior. Îl asiguraseră şi pe Preşedinte că nu trebuie să am îngrijorări, nu se întîmplă ce cred eu”.



„Răspunsul mi l-a dat, într-o discuţie relevantă, Ghiţă. Eram la sofa, el băuse mai mult. Îl chemasem să îi spun că mi se pare că nu este în regulă cu Coldea. Nu am apucat să o fac, mi-a spus el multe despre această situaţie. Mi-a spus că cei din SRI, de fapt, Coldea, mă urăşte. George Maior, nu. De altfel, chiar ar fi singurul care mă simpatizează. Şi pentru că eu l-am tot susţinut cu ideea de a candida la Preşedinţie şi de a fi Premier. Dar şi pentru că el este un tip mai puţin diabolic. Chiar deloc. Este un om bun. L-am întrebat de ce mă urăşte Coldea? Mi-a răspuns un lucru uluitor pe care l-am repetat de atunci şi public. Pentru că am fost şi sunt o sursă alternativă de informaţii pentru Preşedinte. Adică Preşedintele, cel care se presupune că este un om informat, de fapt este dezinformat. Pentru că sursele de informaţii sînt cîteva şi bine controlate. Sistemul nu vrea ca Preşedintele să ştie alte lucruri decît cele pe care el le agreează. Or eu sînt o persoană bine conectată la toate mediile: la toate partidele, la oamenii de afaceri, la presă etc. Aflu multe, le spun Preşedintelui. Ce au ei de ascuns? Jocuri proprii, afaceri, implicarea în procese etc. De aici lupta cu mine, de 10 ani. Cum de nu m-am prins atît de mult timp? Am pus pe seama invidiilor feminine lucruri mult mai grave. Nu că nu ar fi şi femei indivioase în această încrengătură. Dar invidia unora a fost bonus peste strategia bine pusă la punct”.

„În lupta care se dă pentru cine să cîştige Preşedinţia, Coldea aduce de partea lui şi a lui Iohannis oameni noi. Cred că şi pe Ghiţă şi pe Dragnea. Actul de frondă la adresa lui Ponta poate fi justificat de orgoliul celor doi care s-au văzut puşi la punct public de Ponta, dar am auzit zvonuri că ar lucra şi cu Coldea. Pentru că amîndoi au dosare. Iar Coldea este şeful lui Kovesi. Chiar Ghiţă mi-a povestit că fratele lui a fost chemat la audieri. Şi că l-a ameninţat pe Maior şi Coldea că îi împuşcă dacă îi mai fac şi lui ce i-au făcut lui Traian Băsescu cu fratele lui!”.

Citeşte şi Elena Udrea, prima declaraţie după ce a PIERDUT UNUL DINTRE GEMENI. Avocat: "Există risc şi pentru cel de-al doilea copil"



„Deci am urmărit RTV şi am constatat o schimbare de atitudine faţă de mine în ultimele două săptămîni. Pe linia lui Coldea de mesaje. Dar cred că i-a rămas loial totuşi lui Ponta. Iar acum, cînd pare că Ponta va cîştiga, cred că va rămîne lîngă el.



Ghiţă are televiziunea RTV, pentru că Traian Băsescu l-a lăsat să o facă, pentru că aşa i-a zis Maior că este bine, în 2012. Eu m-am împotrivit, ştiind că va fi o televiziune pro Ponta. Acum am aflat că şi Coldea s-a opus. Presupun, din acelaşi motiv. RTV s-a transformat într-o televiziune împotriva lui Traian Băsescu. Iar Maior zice de mult că nu îl mai controlează pe Ghiţă!



Dragnea oricum i-ar lua locul lui Ponta oricînd. Deci să joace şi cu cu Coldea nu strică. Am aflat că a fost chemat la audieri Ilie Sârbu. În plină campanie electorală. Dar nu au avut curaj chiar să îl pună sub acuzare. Am presupus, dar totuşi, l-am întrebat pe Maior, la Cotroceni, dacă ştia. Mi-a spus că nu a aflat în dimineaţa aceea. Era vag amuzat! L-am întrebat dacă i se pare normal să nu ştie. Mi-a spus că procurorii sînt independenţi. Am insistat întrebînd dacă Coldea ştia. A trebuit să recunoască că ştia”.

„Andronic îmi spunea ieri că a vorbit cu Ghiţă care i-a spus că este periculos ce se întîmplă. «Coldea vrea putere egală». Egală cu a cui? Cu a Preşedintelui. Desigur. Adică putere totală. Ghiţă îl susţine totuşi pe Ponta. Nu am înţeles de ce totuşi a trecut şi de partea lui Coldea împotriva mea în ultima săptămînă. Cînd a apărut scandalul firmei din Polonia care furnizează softul pentru alegeri împreună cu SIVECO, ASEECO SEE, i-am zis Preşedintelui care i-a spus lui Guşă că este firma lui Ghiţă. Îmi povestise Ghiţă că s-a lansat pe piaţa din Polonia, pentru că în România era deja periculos. Aceasta îmi spusese cu cîteva luni în urmă.



Tapalagă, altfel un acoperit, care mă atacase rău cu Sorina Matei şi alţii la începutul campaniei că sînt aliată cu Ponta şi fac combinaţii cu Ghiţă, în loc să crească scandalul softului pentru alegeri m-a acuzat că eu i-am spus lui Guşă de Ghiţă! Aici nu înţeleg ce se întîmplă. Poate că înţelegerea dintre Coldea şi Ghiţă din ultimul timp să îl fi făcut pe Tapalagă să-l apere pe Sebi. Guşă mi-a spus că Rareş Bogdan l-a chemat pe Tapalagă în noapte dinaintea alegerilor la Realitatea, să îl întrebe de ce atacă postul şi pe el însuşi , în loc să susţină scandalul softului, care este împotriva lui Ponta. Zice că Tapalagă spunea întruna «aşa trebuie să fac».



Vorbind seara cu Alin, mi-a spus că l-a rugat pe cel de la RAPPS să vorbească cu Ghiţă să nu mai facă atîtea emisiuni cu Dorin Cocoş. Ghiţă i-a spus că el nu mai controlează postul şi că aşa îi spune Coldea să facă! Bineînţeles că bănuiam că de aceea sînt emisiuni în care sînt tocată pe acest subiect, unde nu am nici o legătură”.



„Zilele trecute, RTV pornise o companie cum se va duce Băsescu pe la DNA după ce nu va mai fi Preşedinte. Eram la Cotroceni. Preşedintele s-a enervat atît de tare încît l-a sunat pe Coldea! Nu se mai întîmplase. De obicei îl suna pe Maior pentru Ghiţă. L-a ameninţat că dacă nu-l opreşte va spune a doua zi că Ghiţă este sau a fost (cred că l-a corectat cumva Coldea) acoperitul SRI. Cînd am vorbit sîmbătă cu Preşedintele, am verificat dacă RTV se oprise. Da, se oprise, mi-a spus satisfăcut Preşedintele! De ce o fi satisfăcut? Aceasta arăta că RTV este la mîna lui Coldea şi, după ce nu va mai fi Preşedinte şi nu va mai avea pîrghia demiterii, îl va face praf la RTV. Coldea îi tot spunea că Ghiţă nu mai răspunde la comenzi. Serios? Un om cu atîtea dosare cît are el? Cine să îl creadă pe Coldea? Poate doar Maior şi Traian Băsescu. Dar uite că a avut pîrghii să îl oprească pe Ghiţă. De ce cînd vrea, cînd se teme, Coldea îl poate struni pe Ghiţă? Eu zic că tot timpul. Ghiţă este o lichea care are face orice să-i fie bine. Ca mulţi alţii de altfel”.



„Tot Ghiţă mi-a spus că ei nu au vrut ca eu să candidez. Dar că el şi-a asumat să nu vină să îmi spună, ci să meargă alături de mine pe un plan pe care îl gîndisem cu un an înainte. Să intru eu cu Ponta în turul 2. Sigur în vara lui 2013 le-a spus acest plan, aşa cum le-a spus şi Oprea. L-am auzit invocat de multe ori ca argument împotriva mea aşa-zisa înţelegere Udrea-Ponta, la acoperiţii din presă.



Oprea venise şi cu Planul Ponta preşedinte, el la SRI, Maior la Guvern. Sigur l-a enervat tare pe Coldea acest plan. Ca urmare, după ce a văzut că Oprea insistă i-a făcut nişte dosare penale, Şi Oprea s-a potolit. Ba chiar zice că este bine că Ponta se va lupta cu Iohannis în turul doi. Aşa funcţionează lucrurile. Totul se poate obţine cu ameninţarea dosarelor”.

„Înainte de sărbători a venit Alin la mine şi mi-a spus că l-a căutat Ghiţă, care i-a transmis că a fost trimis de Coldea să îi zică că totul va fi bine. Că Dorin va ieşi în ianuarie, că şi Dorin trebuie să înţeleagă situaţia, că de fapt Stelu şi Bica au fost ţintele şi că are voie de la Coldea să îl viziteze în lunea care urma, adică pe 22 decembrie.



Alin i-a reproşat tot, arestarea lui Dorin, presiunea pe el însuşi, încercarea de a-l acuza de ceva etc. I-a argumentat cu faptul că adversarii lui Dorin îl au avocat pe omul lui Coldea, celebru necunoscut Dan. Ghiţă i-a spus să nu mai zică nimănui acest lucru. Alin i-a adus aminte de banii pe care i-a dat Dorin atît lui, la RTV, cît şi lui Dâncu, la cererea lui Coldea.



Ghiţă a pretextat că pleacă din Bucureşti şi nu s-a mai dus la Dorin, dar l-a verificat Alin şi era aici. Eu cred că totul a avut loc ca urmare a discuţiei pe care am purtat-o cu Maior în biroul Preşedintelui, pe 19 decembrie. I-am spus direct că nu este normal să mă urmărească şi să îl aresteze pe Dorin în condiţiile în care a împărţit banii cu ei, sau aşa cum au zis ei. A fost şocat. Nu se aştepta. Nu înţelegea ce fac, de ce spun aceste lucruri, că trebuie să îşi asume şi că este incorect ce face Coldea”.