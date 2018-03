Elena Udrea: Nu înţeleg ce jocuri face Sebastian Ghiţă

"Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.

Nu inteleg ce jocuri face, decat ca nu isi reneaga originile, orice ar fi SRI si Maior trebuie sa fie bine...

2. Nu eu am vrut sa iau Realitatea, nici nu aveam cum, ci el a luat-o si a facut RTV-ul, cu ajutorul lui Maior si Coldea. Eu m-am opus explicit preluarii, le-am reprosat celor din conducerea SRI etc., lucruri despre care vorbesc in Jurnalul meu, ba chiar am si spus public in emisiunea Romania 9 de la TVR.

De ce era nevoie sa aiba televiziune, am vazut ulterior, cand atacul la Traian Basescu, la mine si altii de pe lista neagra a fostului adjunct SRI se dadea prin Rtv mai ceva ca prin A3. Sigur, erau vremurile cand Sebi era inca prieten cu Coldea.

3. De unde stie Ghita ce contine Raportul??? Eu, care eram vizata si mult mai apropiata de Presedintele care l-a cerut si l-a citit, habar nu am ce contine. Dar sunt sigura ca daca ar fi avut o singura referire la vreo fapta de-a mea, de-a lui Bica, in afara legii, as fi aflat pe loc. Oricum, ca sa ne lamurim, cer desecretizarea lui.

Ma mir ca acum spune altceva, dupa ce zilele trecute tot Ghita declara ca a fost sunat de Coldea in ziua in care au fost publicate pozele in mod clandestin pe internet, care i-a dat un IP al unui site de pe care urma sa preia fotografiile cu mine si cu Bica, pentru a le da intr-un mare show tv, la televiziunea facuta impreuna de ei. Ceea ce s-a si intamplat atunci.

Cat priveste povestile pe care le-ar fi auzit de la SRI cu dosare cu arabi si nu mai stiu ce, si acest episod este descris de mine in Jurnal, apoi l-am dat exemplu si public de cateva ori, ca proba a implicarii lui Coldea in afaceri, de partea unora.

Dar, si aici e mai simplu decat desecretizarea Raportului, il rog/autorizez pe domnul Cristoiu sa publice secventele din Jurnal despre care discuta Sebi Ghita, ca sa ne lamurim.

In concluzie, pot sa presupun doar ca ii e foarte greu in Serbia si ca nici el nu mai stie cui sa ii faca pe plac, ca sa ii fie bine. Adica exact ce a facut mereu...", a scris Elena Udrea pe Facebook.