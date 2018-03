Elena Udrea şi Alina Bica, surprinse împreună în Costa Rica FOTO. Update: Reacţie dură a fostului ministru

UPDATE. Udrea comentează în termeni duri apariţia pozelor cu ea şi cu Bica: În lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, protestarii pro Sistem au găsit ce să "share-uiască"

Elena Udrea a comentat în termeni duri, pe contul ei de Facebook, apariţia pozelor cu ea şi cu Alina Bica, afirmând că "în lipsa pozelor cu Kovesi la tăiatul porcului, protestarii pro Sistem au găsit ce să share-uiască" şi anunţând că se va ocupa să facă un raport în imagini al prezenţei ei în Costa Rica.

Fotografiile au fost distribuite pe reţelele de socializare şi le înfăţişează pe cele două la un restaurant unde stau la un pahar de vin.

Este pentru a doua oară când cele două sunt surprinse împreună. Primul episod a fost cel de la Paris, când cele două au fost fotografiate la cumpărături, iar preşedintele Traian Băsescu solicita o anchetă la SRI, considerând că au fost filate.

Elena Udrea a oferit o declarație în exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa în Costa Rica.

"Costa Rica este o țară frumoasă și prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o țară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște vechi cunoștințe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut Capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din țară, dar când lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare o voi face pe cea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă. Voi avea doi băieți dacă mă ajută Dumnezeu. Am gemeni, sarcina evolueaza bine. Am un psihic puternic. Am prieteni aici, voi mai sta in Costa Rica", a declarat Elena Udrea pentru Antena 3.