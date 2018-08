Elevii din Vaslui din două clase, admişi la facultăţi de medicină din ţară. O profesoară de chimie i-a format pe toţi

„Pot spune că am avut norocul să fiu pacienta unor foști elevi și am fost tratată foarte bine", a spus Elena Gosav, profesoară de chimie Liceul „Mihail Kogălniceanu' Vaslui, pentru bzv.ro.

De 24 de ani, Elena Gosav formează medici. Anul acesta a avut însă parte de o mare surpriză, pentru că 31 de elevi din două clase au fost admiși la facultăți de profil din țară.

„Am aici o fostă elevă cu care am ținut legătura până la 9 seara, când nu se mai afișau rezultatele și trăiam tensiunea la Iași. Așteptam. După aia, am împărtășit cu ei bucurii până pe la 12 noaptea, pe net, felicitări și bucurii. Da, v-am spus, am jucat cu ei în teren', a mai spus profesoara de chimie.

Viitorii medici au alocat mult timp învățatului, dar au credința că merită efortul. O cunoaște cel mai bine un olimpic național la chimie.

„Până să intru la liceu, nu pot să spun că am iubit chimia, dar din clasa a IX-a... Deci o iubesc efectiv', spunea Adelina Munteanu – admisă UMF Cluj.

Irina, boboc la Facultatea de Medicină din Iași a fost și ea pregătită de Elena Gosav

„Mie nu mi s-a părut foarte grea, din simplul fapt că am învățat, dar au fost câteva probleme care mi-au dat bătăi de cap, dar am încercat să le rezolv', a mărturisit Irina Dumitrescu.