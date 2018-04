Elon Musk avertizează asupta pericolului apariţiei unui dictator nemuritor. "Ar putea distruge întreaga omenire"

Dacă suntem chemaţi să ne gândim la cei mai cruzi dictatori din istoria omenirii, probabil că primele imagini care ne vin în minte sunt cele ale lui Hitler şi Stalin. Ei bine, să ne imaginăm că unul dintre cei doi nu ar fi deloc uman, ci o reţea de milioane de calculatoare interconectate de pretutindeni din lume. Un astfel de dictator digital ar avea acces în orice moment la orice informaţie existentă în bazele de date despre orice om din trecut sau prezent. Un astfel de sistem AI, capabil de milioane de calcule într-o fracţiune de secundă, va controla economia globală şi sistemele militare cu un nivel de autonomie la care Hitler sau Stalin, care aveau armate de consilieri şi oameni de încredere, nici nu ar fi putut visa. Iar cel mai de temut atribut al unui astfel de sistem AI care ar ajunge să conducă omenirea este că nu va muri niciodată.



Acest dictator digital nemuritor, conform lui Elon Musk, fondatorul companiilor Tesla and SpaceX, reprezintă încununarea unuia dintre cele mai sumbre scenarii care pândesc omenirea dacă dezvoltarea inteligenţei artificiale va continua nereglementată corespunzător.



"Ne îndreptăm rapid spre apariţia unei superinteligenţe artificiale care va depăşi cu mult orice inteligenţă umană. Şi cred că acest lucru este destul de evident", susţine Musk în noul documentar despre inteligenţa artificială intitulat "Do You Trust This Computer?" (Ai încredere în acest calculator?), regizat de Chris Paine (care l-a mai intervievat pe Musk şi pentru documentarul "Who Killed The Electric Car?"). "Dacă o companie sau un grup mic de oameni reuşeşte să dezvolte o superinteligenţă artificială, ar putea prelua controlul asupra întregii lumi", a adăugat el.



Diferiţi oameni sau grupuri au încercat şi înainte, fără succes, să preia controlul asupra întregii lumi. Un sistem AI de factură autoritaristă ar avea însă un avantaj enorm asupra oricărui dictator din istorie. "Cel puţin, în cazul unui dictator uman, oricât de crud şi de puternic ar fi, ştim că într-o zi acel om va muri. Însă un dictator AI nu va muri niciodată. El va trăi pentru totdeauna. Se va transforma într-un dictator nemuritor de care nu vom putea scăpa niciodată", a susţinut Musk.



Şi pentru a ne feri de judecăţile de valoare, este suficient să menţionăm că un astfel de dictator ar fi, aşa cum spunea Nietzsche, "dincolo de bine şi de rău". El nu va gândi în termeni de bine şi rău şi nici măcar nu va trebui să fie "malefic" pentru a reprezenta o ameninţare la adresa întregii omeniri. Conform lui Musk, nu va fi necesar decât să fie "hotărât" să-şi atingă obiectivele.



"Dacă un astfel de sistem AI va avea un obiectiv şi va considera că omenirea se află între el şi acest obiectiv, atunci va distruge întreaga omenire fără să se gândească de două ori la asta. Fără supărare. Este ca şi când noi oamenii am construi un drum, iar un muşuroi de furnici se află în calea acestui drum. Noi nu urâm furnicile şi nu facem altceva decât să construim un drum. Aşa că adio muşuroi", a adăugat Musk.



Elon Musk a avertizat şi în trecut cu privire la pericolul reprezentat de dezvoltarea scăpată de sub control a sistemelor de inteligenţă artificială. În 2014 el sublinia că inteligenţa artificială reprezintă "cea mai mare ameninţare existenţială" la adresa omenirii iar în 2015 s-a alăturat unui grup format din minţi luminate din mai multe domenii de activitate, printre care şi fizicianul britanic Stephen Hawking, grup care a solicitat ONU să interzică dezvoltarea de roboţi militari autonomi.