EMIL RENGLE, CASTIGATORUL ROMANII AU TALENT 2018, a mărturisit că este bisexual VIDEO

Emil Rengle a mărturisit prin intermediul unui filmuleţ postat pe canalul său de YouTube că este gay, declarând că acest „secret“ din viaţa sa personală i-a adus numeroase suferinţe şi l-a împiedicat „să se bucure de viaţă. „Nu îmi este ruşine cu ceea ce sunt. Sper să mă iubiţi în continuare pentru persoana care sunt şi să nu vă schimbaţi opinia despre mine doar pentru că sunt diferit faţă de voi“, a declarat artistul. „Vine o perioadă în viaţă când dai de tine şi nu mai vrei să fugi. Să te descoperi ca o persoană gay şi să te descoperi ca o persoană diferită în România este greu de purtat. Nu eşti ca toţi ceilalţi. Vă voi vorbi azi despre un subiect de care mi-am dorit foarte mult să vă vorbesc. De ce n-am făcut-o? N-a fost timpul până acum. Am foarte mari emoţii să vorbesc despre acest subiect, însă o voi face. M-am gândit să îl ţin secret toată viaţa mea, să joc un teatru“, şi-a început Emil Rengle mărturisirea, stăpânindu-şi cu greu lacrimile. Coregraful a mărturisit şi care a fost reacţia mamei sale atunci când i-a spus că este gay.



„Nu am vrut să-i spun niciodată mamei mele, tocmai pentru că o iubesc foarte mult, n-am vrut s-o fac să creadă că ea a greşit sau că a făcut ceva în neregulă. Ţin minte că stăteam odată în bucătărie, ea stătea cu spatele la mine, gătea. Eu am început să devin agitat şi să tremur foarte tare şi şi-a dat seama că ceva este în neregulă cu mine. M-a întrebat «ce este?» şi, deşi eu am crezut că am spus-o cu voce tare, am spus-o foarte în şoaptă: «mie îmi plac şi băieţii» şi ea nu a înţeles ce am spus, mi-a zis «cum adică îţi plac şi băieţii?». Era o presiune şi o povară atât de mult timp în mine că nu am mai putut să mă abţin şi am eliberat tot atunci. Mama m-a luat în braţe şi a pufnit în plâns. N-a ştiut cum să reacţioneze sau ce să-mi spună. A ştiut doar că am nevoie de ea.“ Teama că cei din jur l-ar putea batjocori pentru faptul că este bisexual este ceea ce l-a făcut pe artist să ţină în secret orientarea sa sexuală, după cum însuşi mărturiseşte: „Mi-aş fi dorit să fi existat cineva care să-mi fi vorbit despre asta, să-mi spună că nimic nu este greşit cu mine, să mă liniştească“ „Nu puteam să accept ceea ce se întâmpla în interiorul meu, pe lângă faptul că eram batjocorit în fiecare zi pentru că eram ungur. Nu puteam să mai suport şi ideea că voi fi batjocorit şi pentru faptul că sunt gay“.

Artistul îşi doreşte, de asemenea, ca mesajul lui să ajungă la alţi tineri care suferă din pricina jignirilor celor din jurul lor pe seama faptului „că sunt diferiţi“ şi le transmite să se accepte şi să se iubească aşa cum sunt. „Mi-aş fi dorit să fi existat cineva care să-mi fi vorbit despre asta, să-mi spună că nimic nu este greşit cu mine, să mă liniştească. Singurele lucruri care mă ajutau în acea perioadă erau coming out-urile vlogerilor din afară, care mă făceau să am încredere în mine, să fiu eu exact aşa cum sunt. Vreau să le deschid ochii şi acelora care fac abuz şi bullying şi să înţeleagă că şi ei sunt doar nişte suflete speriate de necunoscut şi că răspunsul nu este să ne înfingem cuţite unii în alţii, ci să ne ajutăm unii pe alţii“. „Dacă ştiam şi eu atunci că sunt iubit şi că sunt perfect aşa cum sunt, aş fi avut şi eu curajul să mă bucur de viaţă. Vreau ca acest filmuleţ să ajungă la cei tineri care se întreabă ce este în neregulă cu ei şi să ştie că «nu ţi se întâmplă doar ţie şi nu ţi se întâmplă nimic rău. Vreau să mă asculţi, vreau să mă auzi. Acceptă-te, ia-te în braţe şi iubeşte-te»“.



Emil Rengle a devenit cunoscut în lumea showbiz-ului internaţional după ce şi-a etalat abilităţile şi creativitatea pe scena UNATC, apoi şi-a făcut apariţii în cadrul marilor şcoli de dans internaţionale, precum Broadway Dance Center New York, Pineapple Dance Studio Londra şi Debbie Reynolds Los Angeles. Aici, Emil Rengle şi-a perfecţionat tehnicile de dans studiind alături de coregrafi celebri, precum Sheryl Murakami (coregraful lui Beyonce) şi Nika Kljun (coregraful lui Kylie Minogue). La doar 18 ani, Emil a fost cel mai bun dansator şi coregraf din România. A câştigat campionatul de dans Hip Hop International şi a semnat coregrafia primei trupe de dans din România care a participat la campionatul mondial World’s Hip Hop Championships, în Las Vegas. Astfel, Emil a devenit cel mai căutat coregraf din ţara noastră. A colaborat de-a lungul timpului cu artişti precum Alex Velea, Antonia, Loredana Groza, Dj Andi, Fly Project, Anda Adam, Corina, dar şi cu artistele internaţionale Alexandra Stan şi Inna.



