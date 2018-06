EMIL RENGLE, sute de mesaje pe Facebook după ce a fost desemnat Câştigător Românii au talent 2018

Emil Rengle a acordat un interviu la Pro TV, pe scenă, cu trofeul în mână."Vă mulțumesc din suflet! Premiul acesta este al nostru, al tuturor. Mă voi strădui să fac în așa fel încât din banii câștigați toți să ne bucurăm. Niciodată nu am crezut că voi ajunge până aici. Eu am fost un mesager. Mesajul a fost demult scris, a trebui ca cineva să-l pună pe scenă. Mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu eu mesagerul. (...) Mulțumesc celui de Sus că m-a ales pe mine! Mulțumesc lui Dumnezeu! Chiar El este vinovatul!", au fost primele declarații făcute de Emil Rengle după câștigarea concursului.

"Astăzi se împlinesc 20 de ani de când am pășit pentru prima dată în viața mea pe o scenă... Anii au trecut, eu am crescut și copilul acesta a devenit un copil mai mare. Un copil care pe drum a adunat în sufletul lui multe frici, emoții de nesiguranță, supărări nespuse dar care a învățat că dragostea învinge mereu!

Astăzi oameni buni, sufletul meu este al vostru și vi-l așez pe scena de la Românii Au Talent. Să fie cum vrea cel care a vrut să fie cum e și până acum", scria Emil Rengle pe reţelele de socializare înainte de marea finală de la Românii au talent.

A urmat un val de mesaje de feliitare pe reţelele de socializare.

Emil Rengle este cunoscut drept „coregraful vedetelor”, fiind și coregraful principal de la Vocea României. Artistul este cunoscut ca fiind coregraful a mai multor artişti din România, având mai multe colaborări alături de Alexandra Stan, Inna, Alex Velea şi Loredana Groza. De asemenea, acestra a colaborat cu Katy Perry, iar acum isi doreste sa danseze pentru publicul din Romania.

Emil Rengle s-a remarcat la 18 ani, când a fost desemnat cel mai bun dansator român şi a participat la campionatul de dans Hip Hop International din Las Vegas. A avut o carieră fulminantă. Lansat între timp şi pe piaţa muzicală, ca dansator a fost prezent la numeroase evenimente internaţionale, în Miami, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, New York, dar şi în oraşe din întreaga Europa.

Rengle a devenit cunoscut şi după o serie de workshopuri de dans în SUA, Asia şi Europa. În cadrul acestui turneu, a avut ocazia să danseze alături de coregrafi celebri, ca Sheryl Murakami (coregraful lui Beyonce) sau Nika Kljun (coregraful lui Kylie Minogue), dar şi alţi dansatori talentaţi din întreaga lume.

Pe plan naţional, Emil Rengle a colaborat cu numeroşi artişti, ca Alex Velea, Antonia, Inna, Loredana Groza, Dj Andi, Fly Project, Marius Moga, Alexandra Stan, Anda Adam, sau Corina. Cea mai recentă colaborare a fost cea cu Dana Budeanu, în cadrul emisiunii “Uite cine dansează!”.

În 2015, Emil Rengle s-a lansat şi muzical cu proiectul său Rengle pe scena Untold, în faţa a 60.000 de oameni. În acelaşi an, a fost singurul artist român invitat la Europe Music Awards 2015, una dintre cele mai renumite gale muzicale, care a avut loc la Mediolanum Forum din Milano. Aici, talentatul coregraf a împărţit scena cu vedete precum, Pharell, Ed Sheeran, Macklemore şi Ellie Goulding.

Cântăreţul, dansatorul şi coregraful Emil Rengle a mărturisit recent că este bisexual, pe canalul său de Youtube. El a încurajat tinerii să-şi asculte inima şi să se accepte aşa cum sunt, dar şi că nu este nimic greşit în legătură cu ei. Rengle a făcut declaraţiile cu lacrimi în ochi.

"Am foarte mari emoţii. Sincer, nu am vrut să-i spun nici mamei mele, pentru că o iubesc foarte mult. N-am vrut să o fac să creadă că a greşit sau a făcut ceva în neregulă", a mărturisit Rengle

Anul acesta, Emil Rengle a decis să își încerce norocul la Românii au talent. La prima lui apariție, Emil Rengle a impresionat dansând pe tocuri. Andra nu s-a putut abține și l-a felicitat. "Nu am văzut în viața mea pe cinva care să danseze atât de bine", a spus artista.

Vineri, 1 iunie, Emil Rengle a câștigat Premiul pentru Originalitate în finala Românii au talent. Ulterior, Pavel Bartoș și Smiley au anunțat că tot Emil Rengle este și câștigătorul Românii au talent 2018.