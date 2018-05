Epiziotomia este în unele cazuri inevitabilă

La nasterea naturala, uneori – in aproximativ 30% dintre cazuri – pentru ca nou nascutul sa vina mai repede si mai in siguranta pe lume, are nevoie sa fie ajutat putin. Pentru a usura travaliul si a evita ruperea spontana a perineului (muschii dintre vagin si anus), obstetricianul poate fi nevoit sa recurga la epiziotomie.