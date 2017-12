Erica Garner, una dintre cele mai cunoscute activiste din SUA, a murit la doar 27 de ani. Acum patru luni devenise mămică

Erica Garner era fiica activistului Eric Garner, care a murit în 2014, la New York, după ce a fost supus unor abuzuri de către un poliţist alb, în legătură cu un presupus trafic ilegal cu ţigări. Eric avea 43 de ani, iar ultimele sale cuvinte "Nu pot respira", au devenit un slogan pentru activiștii care protestează împotriva brutalității poliției americane. Ofițerul în cauză, Daniel Pantaleo, nu a fost acuzat de nicio și este în continuare angajat la al poliției din New York, însă decizia superiorilor săi a condus la proteste majore la New York.

Rev Al Sharpton, cel care a făcut anunţul morţii Ericăi Garner, a declarat că "inima sa a cedat din cauză că nu i s-a făcut dreptate".

Erica Garner era militantă foarte energică a organiozaţiei internasţionale pentru apărarea drepturilor afro-americanilor, Black Lives Matters.

Esaw Snipes, mama Ericăi Garner, a declarat la începutul săptămânii în The New York Times, că fiica sa, care a născut în urmă cu patru luni, a aflat în timpul sarcinii să suferă de probleme cardiace. Ea a suferit infarctul după o criză de astm, iar la spital a fost plasată în comă indusă.

Erica garner era născut pe 29 mai 1990 şi s-a implicat activ în activităţile militante în 2015, după moartea tatălui său. În anul 2016 ea a făcut o campanie pentru senatorului de Vermont, Bernie Sanders, în încercarea acestuia de a fi nominalizat de Democraţi în cursa pentru preşedinţia SUA. Bill de Blasio, primarul New York-ului, a scris sâmbătă: "Moartea lui Erica Garner este o tragedie groaznică. Mă rog pentru familia ei, care deja a trecut prin atâtea. Acest oraș va fi lipsit de simțul său de neclintit de justiție și pasiune pentru omenire".