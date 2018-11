Este cel mai nou cuplu din România! Abia divorţată, vedeta s-a cuplat cu el FOTO

Paula Chirilă a divorțat de Marius Aciu, în 2017, după 12 ani de mariaj. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Carla, în vârstă de opt ani. Acum, vedeta se iubește cu un tinerel și a încercat să păstreze misterul în jurul noii sale relații. Cei doi au mers într-o escapadă amoroasă la Praga şi s-au dat de gol în momentul în care s-au fotografiat în dreptul aceleiași atracții turistice.

ULTIMUL TRIB. Paula Chirilă, experienţe de coşmar în cadrul show-ului. "Am mâncat de pe jos. Mâncam şi cartoane de foame..."

SpyNews scris că Adrian are până în 30 de ani și are conturile doldora de bani pentru că are propria afacere cu mașini. Cei doi au petrecut de zor la o petrecere cu lăutari, acolo unde bărbatul i-a dat dedicații pe bandă rulantă Paulei Chirilă și i-a demonstrat cât de mult o iubește, în fața tuturor invitaților.