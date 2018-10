Este copilul meu pregătit pentru gradiniţă?

De cele mai multe ori, doamna educatoare va poate spune daca puisorul este pregatit sa stea cel putin 4 ore la gradinita, dar stiti si voi ca nimeni nu stie ce e mai bine pentru copil decat o mama. Pe de alta parte, vreti ca micutul sa intre in lumea studiului cat de repede posibil, astfel incat sa-si poata gasi propriul drum in viata. Indiferent de contextul despre care este vorba, exista cateva semne prin care puteti vedea daca mititelul este pregatit sau nu pentru gradinita.

Va sfatuim sa abordati situatia din patru puncte de vedere. In primul rand, intrebati-va daca juniorul este pregatit fizic pentru activitatile de la gradi. In al doilea rand, fiti atenti la aspectul intelectual. In al treilea rand, incercati sa observati daca micutul este dezvoltat indeajuns social si emotional si in ultimul rand, asigurati-va ca puiul isi poate purta de grija singur.

1. La ce ne referim cand spunem ca mititelul trebuie sa fie dezvoltat fizic? Evident, ne referim la toate aspectele care tin de abilitatile sale motorii. Spre exemplu, copilasul ar trebui sa poate sa manuiasca macar 50% un creion de colorat sau o carioca. Mai mult, copilul ar trebui sa fie capabil sa fuga, sa sara sau sa poata macar sa arunce usor cu mingea.

