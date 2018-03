Eşti un demon sau un înger? Ce spune semnul tău zodiacal

ndiferent de cat de mult ne dorim sa fim mereu amabili, dulci si buni, uneori partea intunecata ne preia si ne face sa facem lucruri foarte rele. Se crede ca fiecare dintre noi vine pe aceasta planeta cu o misiune specifica.

Daca esti gata sa afli adevarul despre ce inclinatie ai mai mult, inger sau demon, o stiinta ca astrologia te poate ajuta. Trebuie doar sa iti gasesti zodia proprie si sa citesti informatiile despre aceasta.

1. Balanta

Esti foarte amabil, deci esti un inger adevarat. Nu te indoi de asta, dar te poti schimba foarte usor in demon atunci cand nu-ti convine ceva.

2. Taur

Incerci sa intelegi alte persoane in toate situatiile prezentate in viata. Incerci sa nu judeci oamenii. Esti un inger absolut.

3. Pesti

Esti o persoana foarte buna si profunda. Intotdeauna incerci sa fii bun cu alte persoane. Esti un inger, desigur.

4. Sagetator

Intotdeauna ai o multime de oameni in jurul tau. Singurul lucru pe care nu-l poti suporta este tradarea. Despre tine se spune ca esti ingerul justitiei sau sabia Arhanghelului Mihail.

5. Varsator

Esti o persoana draguta, dar dorinta ta sexuala uneori te obliga sa nu faci lucruri foarte frumoase.

6. Gemeni

Esti chiar in mijloc. Poti fi in acelasi timp un inger si un demon in functie de situatie.

7. Leu

Esti o persoana sigura, dar cateodata poti fi agresiv fata de alte persoane.

8. Rac

Incerci sa fii intotdeauna bun, dar adesea te gandesti ca ai dreptate, chiar daca nu este asa.

9. Fecioara

Esti o persoana buna, dar de multe ori incerci sa injosesti pe cei din jurul tau, din cauza nesigurantei tale interioare.

10. Berbec

Poti dezamagi oamenii din jurul tau, din cauza simtului tau al umorului.

11. Capricorn

Poti sa-i ranesti pe oameni, pentru ca tu crezi ca a fi bun nu este intotdeauna folositor in viata.

12. Scorpion

Intotdeauna iti faci noi prieteni, pentru ca poate fi dificil pentru oameni sa fie alaturi de tine pentru multa vreme.

Sursa: zodiata.com