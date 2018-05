Răsturnare de situaţie la FRF privind depunctarea FCSB, se ajunge la TAS. Becali a răbufnit: "Pe mine m-au prins şi cu valiza..."

"Dacă suntem nemulţumiţi o să mergem până acolo! Probabil, verdictul se va da până se va termina campionatul", a spus Dan Idita, avocatul FCSB-ului.

”Acolo e prietenie. A venit Zamfir care are legături cu tot felul de arbitri cu care a făcut tot felul de lucruri în trecut. Chiar dacă nu mai facem acum, dar numai când îi arată degetul... ”`Stai puțin că noi am lucrat împreună`. Ei au avut niște prietenii vechi cu arbitrajele.

Dacă unul a luat 30.000 - 50.000 șpagă și acum nu mai ia, e curat. Dar el a luat pe vremuri de la CFR și acum când arbitrează... Eu am spus ipotetic. Nu știu pe care. Cu siguranță s-au întâlnit lucrurile astea pe vremuri. Nu putem spune concret, dar s-a întâmplat. Oamenii care au lucrat cu ei nu mai fac acum corupție, că fac pușcărie, dar dacă au luat pe vremuri...

A fost un jucător francez care a declarat, a spus ce s-a întâmplat. Eu am spus ce a spus jucătorul francez, că a făcut 11 metri atunci. Așa a spus omul. Eu mai spun ce mi-au spus mie oamenii de la Universitatea Cluj, Băi, veniți cu banii, cu valiza, cu 1,7 milioane, că avem ofertă de la CFR. Eu am spus ce mi-au spus, adevărul, nu minciună, nu inventez.

Pe mine m-au prins cu valiza, că nu m-am ascuns. Eu dădeam ca să se joace corect, să nu se fure. Acum nu mai are curaj să iasă. Sunt sigur 100% că nu se mai face cu arbitraje, cu mită. Corupție sigur nu mai există în fotbal, dar temerea mea este să nu mai existe reminișcențe din trecut”, au fost declarațiile lui Gigi Becali la Digi Sport.

Replica lui Gigi Becali a venit cu două zile în urmă: "E vorba de imaginea fotbalului. Pe mine m-au chemat, pentru că am spus că trebuia să avem mai multe puncte în clasament. Că i-am acuzat că au fost ajutaţi de arbitri. Nu are nicio legătură declaraţiile xenofobe. Mă acuză că am stricat imaginea fotbalulului. Că am spus că noi trebuia să avem două puncte în plus, iar ei opt în minus.

Pe Petrescu l-am sunat pentru că a zis în conferinţă că dacă sunt bărbat să-l sun pe el direct. Şi asta am făcut. Ce, suntem în război? Cei de la CFR inventează lucruri. Ce regulament spune că nu am voie să vorbesc cu oamenii? Şi Petrescu l-a contactat pe Dică. S-au salutat chiar în ziua meciului. Nu ai voie să faci aranjamente, dar să vorbeşti cu omul, da. Mi-a spus că nu înjură arbitrii, ci doar îi ceartă.", a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport Matinal.

Clujenii susțin că declarațiile se încadrează la articolul 52.5 din Regulamentul Disciplinar care prevede următoarele:

"Declaraţiile făcute de persoanele care sunt de natură să prejudicieze în mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfăşurării jocurilor de fotbal, cele privind prestaţia arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidenţa prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru simularea partenerilor de competiţie sau altele asemenea care nu sunt dovedite, se sancţionează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 jocuri pentru jucători sau antrenori şi de la 6 la 12 luni pentru oficiali şi penalitate sportivă de la 5.000 de lei la 300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa din categorie superioară", se arată în articolul menționat mai sus.