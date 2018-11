Eugen Nicolicea: Trebuie să ţinem cont de raportul MCV, dar punem în aplicare ce este posibil, nu ce este imposibil

"Evident că trebuie să ţinem cont de ceea ce scrie în acest raport, dar este evident că pui în aplicare doar ce este posibil, nu pui în aplicare ce este imposibil. Şi aşa cum am declarat în decursul timpului, în rapoartele MCV ni s-au solicitat şi lucruri imposibile, cum ar fi încălcarea Constituţiei şi a deciziilor Curţii Constituţionale. Reamintesc că în anul 2013, printre alte solicitări imposibile era aceea de a elimina imunitatea foştilor miniştri, de trei rapoarte MCV se solicita această chestiune. După ce le-am explicat că nu se poate face acest lucru pentru că aceasta este prevăzută în mai multe decizii ale CCR, au scos acest lucru din raport şi ne-am trezit cu el băgat din 2017. Şi acum se cer nişte lucruri imposibile sau care au efecte dezastruoase. Rămâne să analizăm şi evident că ceea ce ţine de noi se va rezolva (...) Vom analiza şi vă vom da răspunsurile public", a afirmat Eugen Nicolicea la Parlament.

Deputatul PSD a adăugat că în raportul MCV există măsuri "care produc mai multă bulversare decât cele existente".

"Spre exemplu, legile adoptate să nu mai fie aplicate. De fapt, cei care au solicitat nu şi-au dat seama că acest lucru înseamnă abrogarea legilor respective şi, evident, înlocuirea lor cu ceva, pentru că abrogarea unei legi nu reînvie legea abrogată, abrogarea abrogării nu reînvie vechiul text şi, prin urmare, trebuie să faci un nou proces legislativ de modificare a legilor respective, ceea ce nu se poate face instant. Dar se pare că solicitările acestea nu au ţinut cont de realitate, această realitate este în toate ţările, niciunde nu poţi să renunţi la o lege fără să pui în locul ei ceva şi să spui că mai şi funcţionează", a mai declarat Nicolicea.

Întrebat dacă PSD ia în calcul să conteste raportul la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), Nicolicea a spus că nu a participat la o astfel de discuţie: "Când voi afla amănunte, voi comenta".

El a oferit explicaţii, întrebat dacă una dintre recomandările din MCV, cea privind reluarea procedurilor privind numirea şi revocarea procurorilor şefi, este constituţională sau nu. "Păi, spuneţi-mi şi mie cum poţi să anulezi ceva ce ai făcut?".

În altă ordine de idei, deputatul PSD a subliniat că atunci "când CCR se pronunţă pe ceva, ea pune în acord nu numai Constituţia României".

"Se pune în acord cu Constituţia României, cu legislaţia în vigoare, cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte şi acest lucru este scris în Legea 24, articolul 13, litera c, cu dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, protocoalele adiţionale la acestea ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (...), cu reglementările în materie ale UE, conform articolul 22, alineat 1, tot din Legea 24, cu recomandările Comisiei de la Veneţia în conformitate cu jurisprudenţa Curţii. În momentul în care am pus în acord cu decizia Curţii, am respectat toate aceste documente europene, deci, îngrijorările multora pot să dispară în momentul în care am respectat decizia Curţii. Antepronunţarea pe ceva ce este încă în lucru, pentru că, după cum ştiţi, un proiect nu intră în vigoare decât după ce este în acord cu decizia Curţii, dacă a fost sesizată Curtea, deci în momentul în care intră în vigoare este pus în acord cu toate aceste documente europene şi orice altă critică este clar că este împotriva propriei noastre Constituţii şi este clar împotriva acestor documente europene ", a susţinut Nicolicea.

Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin atât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).