Eugen Teodorovici, anunţ despre taxele şi impozitele românilor. Când se schimbă din nou Codul Fiscal

Eugen Teodorovici anunţănoi schimbări la codurile fiscale. "O să lansăm săptămâna aceasta scrisori către cei implicaţi în discuţiile pe Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală. Atâtea modificări avute, este normal să le punem într-un singur loc. Dacă nu faci asta, iei articol cu articol, Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală... Am început consultările cu structurile asociative, cu Consiliul Fiscal şi alţii, Coaliţia pentru Dezvoltarea României, să trimită ei ce trebuie modificat la cele două coduri, adaptat, schimbat, eliminat. Trimitem scrisorile către cei ce vor fi implicaţi. Sunt sparte, articol cu articol. Va fi un tabel. În prima coloană e articolul din Codul fiscal de astăzi, în a doua coloană cum va arăta articolul, dacă se scoate, se elimină, se adaptează, se scoate o virgulă, şi în a treia coloană motivarea acelei schimbări, dacă ea va exista. Discuţia va fi deschisă şi liberă. Va fi şi în Parlament, în comisiile de buget finanţe din cele două Camere, în Comisiile Economice", a explicat Teodorovici într-o întâlnire cu presa.

Acesta a subliniat că pot apărea modificări în sensul de a simplifica, dar nu va fi adăugat absolut nimic şi că tot ce au trimis structurile asociative va fi inclus în acel tabel.

"Toţi primesc acel document în care am inserat aceste propuneri de modificare şi pe timpul verii ne vom întâlni periodic, vom analiza propunerile de modificare şi bifăm una câte una şi până în toamnă se încheie discuţia asta.(...) Am spus că undeva în toamnă să avem închisă discuţia asta cu tot mediul economic, cu toată lumea interesată, să fie un consens şi, la final de an, să îl adoptăm şi am închis discuţia pe Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală de la 1 ianuarie 2019", a precizat ministrul Finanţelor.

Totodată, Teodorovici a menţionat că se intenţionează şi inserarea unei prevederi conform căreia Guvernul poate să scoată, să simplifice Codul Fiscal şi doar Parlamentul să poată adăuga.

"Poate vom avea şi o propunere, o prevedere care să spună foarte clar, nu ştiu dacă juridic este posibil acum să facem asta, şi anume ca Guvernul să poată să scoată, să simplifice, să reducă dacă e de redus ceva şi doar Parlamentul este cel care adaugă, adică să nu ne trezim cu un ministru de Finanţe sau Guvern care să zică: cresc TVA la 25%, fac asta. Dacă va fi cazul să facă ceva, să facă Parlamentul în ansamblul său, iar tu, ca Guvern, să nu ai voie să faci decât dacă vrei să simplifici, să scoţi, să reduci, atât", a spus oficialul MFP.

Pe de altă parte, Teodorovici a afirmat că o procedură similară va fi folosită în cazul evaziunii fiscale, urmând să aibă loc consultări pe durata verii, articol cu articol din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.

"Aceeaşi chestie va fi făcută pe evaziune fiscală. Am avut un memorandum aprobat acum două săptămâni în Guvern şi luăm 341, Codul Penal, cel de Procedură Penală, unde sunt articole legate de aceste aspecte de evaziune fiscală şi în acelaşi mod de lucru facem asta pe timp de vară. Avem deja situaţia din alte state membre, cum e în Olanda, în Germania, de la cât de sus e faptă penală. Şi poate e necesară şi o rupere de ce înseamnă ANAF de celelalte structuri. Să ai o lege clară de evaziune fiscală şi doar ANAF să interpreteze dacă da sau nu, nu cu sprijinul altuia din altă structură. Ai direcţie în ANAF, aia face verificarea şi, dacă constată, face sesizarea sau nu. Dar nu cu ajutorul lor, instrumentăm aici şi trimitem acolo. Asta se va separa. Şi cu ocazia asta separăm şi orice fel de amestec de structuri, de oameni", a mai spus ministrul Finanţelor.