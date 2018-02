Eugen Teodorovici: Decizia privind noul şef al ANAF, în următoarele zile. Acesta trebuie să aibă un contract de performanţă

"Este o discuţie privind schimbarea şefului ANAF. Sunt încă discuţiile în derulare. Până când nu va apărea în Monitorul Oficial decizia de numire din partea primului ministru a persoanei care va ocupa funcţia de şef de la Fisc, nu are rost să facem speculaţii. Indiferent cine vine în această poziţie, va trebui să aibă un contract clar de perfomanţă, va avea nişte indicatori clari de performanţă şi, dacă nu răspunde, dacă nu îndeplineşte aceşti indicatori... acea persoană... În următoarele zile se va lua o decizie (cu privire la noul şef al ANAF - n. r.)", a spus Teodorovici, la Antena 3, potrivit Agerpres.

În altă ordine de idei, şeful de la Finanţe a apreciat că ar fi fost ideal ca Legea salarizării în domeniul bugetar să cuprindă modificările realizate recent.

"Ar fi fost ideal, şi cu toţii ne-am fi dorit, ca Legea salarizării să cuprindă modificările de acum. Am văzut de mulţi ani multe acte normative pe care guvernele, de-a lungul timpului, au încercat să le emită în această zonă a salarizării. Au fost foarte multe astfel de situaţii de a repara pe ici pe colo, neajungând la niciun consens pentru toţi cei vizaţi, cei din sectorul public. Faptul că astăzi avem o Lege a salarizării... numai cine nu ştie ce înseamnă această lege, ce efort şi ce complexă este această lege poate aduce critici acestui act normativ. Doamna ministru Olguţa Vasilescu spunea şi zilele trecute, când a avut o prezentare publică, faptul că sunt sub 3% situaţii de acest fel (de scădere a salariilor - n. r.), fie din cauza unor greşeli de calcul, fie sincope justificate pe care noi am încercat să reglăm chiar şi la nivel de ordonanţă de urgenţă. Vrem ca, în final, cât mai mulţi dintre cei vizaţi să fie mulţumiţi. Subiecte precum salarizarea, Legea pensiilor, măsurile economice să nu mai fie pe agenda politică în România. Scopul nostru ar trebui să fie şi de o parte şi de alta acelaşi, că suntem la Putere, că suntem în Opoziţie. Trebuie să arătăm, uşor, uşor, că ne-am maturizat, iar dacă venim cu critici să venim şi cu soluţia, ca împreună să reglăm lucrurile", a menţionat ministrul Finanţelor.

Acesta a adăugat, totodată, că "raportat la nevoile şi mărimea ţării noastre, este într-adevăr un număr mult prea mare (de angajaţi - n. r.) în sistemul public", apreciind că "şi în Parlament există mult prea mulţi angajaţi la cele două Camere", iar "administraţia este mult prea încărcată, la ora actuală".

Fostul premier Mihai Tudose a decis, pe 19 iulie 2017, eliberarea din funcţie a fostului preşedinte al ANAF, Bogdan-Nicolae Stan, şi, printr-o altă decizie publicată în Monitorul Oficial, Mirela Călugăreanu a fost numită şef al Fiscului, având rang de secretar de stat.

Anterior, ea a fost director executiv la Direcţia de Colectare în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.