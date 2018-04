Eugen Teodorovici: Nu cred că este nevoie ca preşedintele Iohannis să medieze relaţia dintre Guvern şi BNR

"Cred că nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relaţie instituţională cu Banca Naţională a României, am spus şi cu alte ocazii că, în calitate de ministru al Finanţelor, am avut discuţii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), aşa că nu cred că este nevoie să avem o astfel de mediere din partea unei alte instituţii ale statului", a spus Teodorovici, în cadrul unor declaraţii de presă.



El a arătat că, probabil, preşedintele ţării va adresa o invitaţie la Cotroceni premierului Viorica Dăncilă, urmând ca aceasta să ia o decizie în consecinţă.



"Nu este niciun război (între BNR şi Guvern - n.r.). Eu am spus că noi colaborăm, BNR şi Ministerul Finanţelor, nu am spus că nu ne criticăm. În cadrul acestor discuţii, noi colaborăm, dar asta nu înseamnă că nu ne putem exprima alte opinii vizavi de acţiunile băncii centrale", a continuat şeful Finanţelor.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi va chema la Cotroceni şi pe unii, şi pe alţii în zilele următoare.



"Am decis să încerc o mediere între Guvern şi BNR. În zilele următoare îi voi invita şi pe unii, şi pe alţii la Cotroceni ca să vedem unde sunt de fapt problemele şi de ce nu se înţelege care măsuri trebuie luate pentru a îmbunătăţi situaţia. (...) Sper să reuşim să ajungem cumva la un numitor comun", a spus şeful statului, arătând că ambele părţi vor fi invitate concomitent la discuţii.



Iohannis a precizat, în context, că "s-a mers cam departe cu unele afirmaţii destul de contondente în ultima vreme".



"Este posibil ca anumite abordări ale Cotroceniului şi ale BNR să semene, asta dintr-un motiv simplu - suntem oameni care înţelegem legile economiei şi de-o parte şi de alta şi vedem ce se întâmplă în economia românească. Acea abordare de a arunca în curtea BNR inflaţia sau creşterea dobânzilor este una fundamental greşită şi nu va rezolva absolut nimic. Nu, este fundamental greşit să acuzi investitorii străini sau firmele străine de creşterea inflaţiei, de creşterea dobânzilor. Nu. Politicile discutate ale guvernelor PSD şi în domeniul salarizării, domeniul economic şi în domeniul fiscal au dus la aceste nelinişti în piaţă şi au dus implicit la creşterea inflaţiei şi la creşterea dobânzilor. Problema poate fi rezolvată, dar poate fi rezolvată numai printr-o abordare responsabilă, prin nişte politici guvernamentale sustenabile", a spus şeful statului.



El a amintit că încă de la început a atras atenţia că aceste politici salariale şi fiscale vor produce dezordine, deoarece nu au existat studii de fundamentare serioase, negocieri cu partenerii sociali, şi au fost "trecute în forţă prin Parlament".



"După unele creşteri salariale la unele categorii, iată că a apărut o inflaţie care practic a şi anulat acele creşteri salariale, dobânzile au crescut în continuare, românii care au credite la bănci se uită cu siguranţă cu îngrijorare la această evoluţie. Ea încă poate fi corectată, dar nu de la BNR, nici de la investitori, nici de la firme ci de la Guvern. Guvernele PSD nu au înţeles foarte bine urmările politicilor pe care le-au pus în practică. Au trecut cu lejeritate peste argumentele opoziţiei, peste argumentele mele şi iată că suntem într-o situaţie care, repet, poate fi corectată, dar dacă mai stăm mult ea va duce la dezechilibre care se vor perpetua în timp", a adăugat Iohannis.