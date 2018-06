Eugen Tomac: Iohannis trebuie să respecte decizia CCR, dar este nevoie şi de un referendum

"Preşedintele României se află într-o situaţie extrem de delicată, în momentul de faţă, pentru că într-un stat de drept în care respectăm deciziile din justiţie în mod normal preşedintele trebuie să respecte această decizie a Curţii Constituţionale, însă, nu putem trece cu vederea un aspect extrem de important şi anume că prin această decizie, practic, procurorii sunt sub control total al ministrului Justiţiei, iar preşedintele nu mai are niciun fel de pârghii prin care să-şi poată îndeplini atribuţiile constituţionale pe care le are", a declarat Eugen Tomac, joi, pentru AGERPRES, referitor la motivarea deciziei CCR în cazul Kovesi.



Preşedintele executiv al PMP a adăugat că în cazul în care va pune în aplicare această decizie "preşedintele va trebui să convoace un referendum pe care l-a solicitat, şi Parlamentul l-a aprobat, pe chestiuni legate de justiţie".



"Şi aici lucrurile trebuie clarificate foarte limpede în ceea ce priveşte statutul procurorilor, pentru că preşedintele, ca garant al Constituţiei şi mediator între puterile statului, trebuie să-şi utilizeze toate pârghiile pe care le are la dispoziţie, astfel încât să garanteze în continuare independenţa justiţiei şi să încerce să corecteze lucrurile care sunt, evident, greu de înţeles din punct de vedere al procedurilor ce ţin de funcţionarea justiţiei şi aici mă refer clar la statutul procurorilor. Deci, justiţia nu trebuie adusă sub controlul Guvernului", a mai declarat Tomac.



CCR a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul Justiţiei.