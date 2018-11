Eugenie Bouchard a rupt internetul în două. Poza incendiară cu care a strâns 140.000 like-uri într-o oră FOTO

Eugenie Bouchard, 24 de ani, a aprins imaginaţia fanilor cu o fotografie care a adunat 140.000 de like-uri în doar o oră. Canadianca apare în bikini, pe un ATV, cu mesajul: "It's Monday. Let's get this bread" ("E luni. Să luăm pâinea asta").

"Acum, ea este tenismena mea favorită", "Ce înseamnă asta?" şi "Genie a realizat că nu mai poate juca tenis" sunt doar câteva dintre miile de comentarii.

Eugenie Boucharda intrat în atenţia publicului din întreaga lume în 2014, atunci când a reuşit cele mai bune performanţe din carieră: semifinale la Australian Open şi Roland Garros, finală la Wimbledon şi optimi la US Open. Acum se află pe locul 89 WTA.