EUROVISION 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Emoţii mari pentru Romania, The Humans luptă pentru FINALA EUROVISION

The Humans vor cânta în cea de a doua semifinală Eurovision piesa "Goodbye", pe data de 10 mai, şi intră în concurs cu numărul 2.



Trupa din România este formată din 6 membri: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

Motto-ul sub care trupa își va manifesta actul artistic este “Noi credem în Umanitate”. Piesa cu care formația a câştigat Selecţia Naţională Eurovision este “Goodbye”, o melodie compusă de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei.

EUROVISION 2018 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Pentru prima oară în istoria Selecţiei Naţionale Eurovision, finaliştii Eurovision România 2018 au fost aleşi la capătul a cinci semifinale, care s-au desfăşurat în cinci oraşe. În finală, 15 melodii au încercat să obțină biletul către Lisabona. Câștigătorul Eurovision 2018 a fost însă ales de public, prin televot. Ca să meargă în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%. Restul de 50% este decizia juriului.

La Eurovision 2018, competiție care anul acesta se desfășoară la Lisabona, în Portugalia, România este reprezentată de trupa The Humans.

Prima semifinală Eurovision 2018 a avut loc pe 8 mai. Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda şi Cipru s-au calificat în finala Eurovision 2018, care va avea loc sâmbătă.

La Eurovision 2018 participă 43 de ţări, dintre care 19 concurează în prima semifinală, cea din 8 mai, 18 ţări luptă în cea de-a doua semifinală, pe 10 mai.

Reprezentanţii Austriei, Israelului şi Ciprului sunt printre cei 10 concurenţi care s-au calificat în finala Eurovision Song Contest 2018, după prima semifinală, care a avut loc marţi seară, la Lisabona.

La casele de pariuri, Elena Foureira, reprezentanta Ciprului, cu melodia Fuego, este cotată cu cele mai mari șanse pentru a câștiga ediția din 2018 a Eurovisionului.

Locul al doilea este ocupat de norvegianul Alexander Rybak, cu melodia, That's how you write a song. Rybak a câștigat Eurovisionul în anul 2009, stabilind un record de puncte: 387.

Netta Barzilai, reprezentanta Israelului, s-a calificat fără emoții în marea finală Eurovision 2018, cu melodia Toy și este cotată cu șanse mari la trofeu, ocupând locul 3 în topul caselor de pariuri.

Lituanianca Ieva Zasimauskaitė și piesa When we were old ocupă al patrulea loc, fiind urmată de reprezentantul Suediei, Benjamin Ingrosso, cu melodia Dance you off.

Topul 10 este completat de Estonia (Elina Nechayeva - La Forza), Cehia (Mikolas Josef - Lie to me), Bulgaria (Equinox - Bones) și Moldova (DoReDos - My lucky day).

România va fi reprezentată la Eurovision 2018 de trupa The Humans, cu melodia Goodbye, însă piesa este cotată cu șanse minime de a câștiga concursul de muzică, ocupând locul 30 la casele de pariuri. Mai slab cotate decât România sunt doar Georgia, Slovenia, Muntenegru și San Marino.

După prima semifinală Eurovision 2018, s-au calificat: Austria (Cesár Sampson, „ Nobody But You”), Estonia (Elina Nechayeva, „La Forza”), Cipru (Eleni Foureira, „Fuego”), Lituania (Ieva Zasimauskaitė, „When We're Old”), Israel (Netta, „Toy”), Cehia (Mikolas Josef, „Lie To Me”), Bulgaria (Equinox, „Bones”), Albania (Eugent Bushpepa, „Mall”), Finlanda (Saara Aalto, „Monsters”) şi Irlanda (Ryan O'Shaughnessy, „Together”).

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, The Humans, cu melodia „Goodbye”, va avea loc joi, 10 mai. Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei de joi.

Anterior, miercuri, începând cu ora 22.00, The Humans, alături de ceilalţi concurenţi, vor urca pe scena de la Altice Arena pentru repetiţia la care juraţii vor puncta cei 18 semifinalişti. Conform regulamentului, acest show nu va fi televizat, iar punctajele vor fi date publicităţii doar după Marea Finală.

Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, la Lisabona.

Sistemele de votare utilizate în trecut s-au schimbat de-a lungul anilor. Sistemul actual se folosește începând din 1975 și este un sistem de votare pozițional. Țările acordă un set de puncte (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) celorlalți participanți, 12 puncte primind țara care a acumulat cele mai multe voturi. Tradițional, seturile de voturi erau decise de un juriu intern, dar, în 1997, 5 țări au experimentat un sistem de televot, dând telespectatorilor oportunitatea de a vota pentru cântecele lor preferate. Experimentul a fost un succes, iar, din 1998, toate țările au fost încurajate să folosească televotul dacă aveau posibilitatea. S-au păstrat, totuși, jurii de rezervă, în eventualitatea eșuării televotului. Metoda actuală de a clasa cântecele, introdusă în 2009, este o combinație egală între voturile juriilor (formate din profesioniști în industria muzicală) și cele ale telespectatorilor. În fiecare semifinală, votarea se face de către țările participante în acea semifinală și jumătate din țările calificate automat. După ce toate voturile sunt acordate, cele 10 țări calificate în finală sunt anunțate de prezentatori, însă nu se specifică poziția în clasament sau numărul de puncte obținute. Toate țările participante votează în finală, indiferent dacă s-au calificat sau nu.

Despre Eurovision

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia.

Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.