Eurovision 2018: TVR spune că au fost probleme cu sistemul de vot în ţările cu comunităţi româneşti

Piesa "Goodbye", interpretată de trupa The Humans, aleasă de publicul din România pentru a ne reprezenta la Eurovision 2018, nu s-a calificat în finală. Deşi vocea Cristinei Caramarcu, solista trupei, a fost apreciată de jurnaliştii prezenţi la Altice Arena din Lisabona ca fiind cea mai bună feminină din concurs, iar prestaţia grupului a fost întâmpinată cu entuziasm încă de la prima repetiţie, rezultatul votului nu a fost de partea românilor, potrivit comunicatului TVR.

Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numeroşi români din străinătate au reclamat defecţiuni tehnice la sistemul telefonic. Mesajele, viralizate prin reţelele de socializare, veneau din ţări cu importante comunităţi de români, precum Germania şi Italia, unde problemele operatorilor de telefonie au grevat posibilitatea de a vota reprezentanţii noştri în concurs. Astfel, în Italia, trei dintre reţelele naţionale nu au funcţionat în acea seară, iar, în Germania, abonaţii unuia dintre marii operatori de telefonie nu au putut trimite voturile.

"Am crezut în şansa noastră până la final şi am dat totul pentru România în această seară. Din păcate, rezultatul a fost altul decât cel la care ne aşteptam, dar rămânem cu bucuria că ne-am reprezentat ţara pe scena Eurovision", au declarat membrii The Humans la aflarea rezultatului.

"Joi seară, nu am fost singuri pe scena concursului. I-am simţit alături de noi pe românii de acasă şi de pretutindeni, cărora le mulţumim pentru că ne-au susţinut şi au votat, oriunde unde a fost posibil, pentru calificarea noastră", au mai declarat membrii trupei The Humans la finalul spectacolului.

De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional.

Ca şi cele două semifinale, de marţi şi joi, finala Eurovision 2018 va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, sâmbătă, începând cu ora 22.00.

În urma semifinalelor de marţi şi joi s-au calificat Norvegia, Serbia, Danemarca, Moldova, Olanda, Australia, Ungaria, Suedia, Slovenia, Ucraina, Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda şi Cipru. Lor li se adaugă grupul celor cinci mari (Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia) şi ţara gazdă, Portugalia.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, iar concursul a fost câştigat de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa "Amar Pelos Dois".

Anul trecut, reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării ţării noastre la Eurovision.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).