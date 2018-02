Eurovision România: Claudia Andas, Feli şi Tiri au câştigat cea de-a patra semifinală, care a avut loc la Salina Turda

Eurovision România: Artiştii Claudia Andas, Feli şi Tiri s-au calificat în finala selecţiei naţionale în urma voturilor exprimate de juriul format de Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă. Aceştia au obţinut în ordine 56 de puncte, respectiv câte 43 de puncte.

Marian Ionescu a votat astfel: Dan Manciulea (un punct), Alice Jeckel (două puncte), Ioana Ciortea (3 puncte), Paula Crişan (4 puncte), Lion's Roar (5 puncte), Zoltan (6 puncte), Feli (7 puncte), Tiri (8 puncte), Nicoleta Ţicală (10 puncte) şi Claudian Andas (12 puncte).

Ilinca Băcilă a acordat următoarele puncte: Paula Crişan (un punct), Alice Jeckel (două puncte), Bernice Chitiul (3 puncte), Zoltan (4 puncte), Lion's Roar (5 puncte), Nicoleta Ţicală (6 puncte), Ioana Ciortea (7 puncte), Claudia Andas (8 puncte), Feli (10 puncte) şi Tiri (12 puncte).

Nicu Patoi şi-a exprimat votul astfel: Zoltan (un punct), Paula Crişan (două puncte), Bernice Chitiul (3 puncte), Alice Jeckel (4 puncte), Ioana Ciortea (5 puncte), Lion's Roar (6 puncte), Nicoleta Ţicală (7 puncte), Tiri (8 puncte), Feli (10 puncte) şi Claudia Andas (12 puncte).

Clasamentul realizat de Liliana Ştefan a fost: Zoltan (un punct), Bernice Chitiul (două puncte), Alice Jeckel (3 puncte), Paula Crişan (4 puncte), Ioana Ciortea (5 puncte), Lion's Roar (6 puncte), Nicoleta Ţicală (7 puncte), Feli (8 puncte), Tiri (10 puncte) şi Claudia Andas (12 puncte).

Viorel Gavrilă a votat astfel: Alice Jeckel (un punct), Dan Manciulea (două puncte), Bernice Chitiul (3 puncte), Ioana Ciortea (4 puncte), Tiri (5 puncte), Paula Crişan (6 puncte), Lion's Roar (7 puncte), Feli (8 puncte), Nicoleta Ţicală (10 puncte) şi Claudia Andas (12 puncte).

În această semifinală au concurat: Bernice Chitiul („Too busy for my heart”), Cristian Simionescu („Nirvana”), Nicoleta Ticala („Una oportunidad”), Zoltan („Daca Dragostea e oarba”), Alice Jeckel („Out of the dark”), Dan Manciulea („Raza de soare”), Lion's Roar („Rekindle the flame”), Ioana Ciortea („Time after time”), Tiri („Desert de sentimente”), Feli („Buna de iubit”), Paula Crişan („I am here”) şi Claudia Andas („The one”).

Artiştii au urcat pe o scenă amplasată în mina Rudolf, într-un decor natural impresionant, care măsoară 42 metri înălţime, 50 de metri lăţime şi 80 metri lungime.

La spectacol a fost invitată Elena Gheorghe, reprezentanta României la ediţia din 2009 a concursului internaţional. Cântăreaţa a interpretat melodii precum: „Mamma Mia”, „Ecou”, „The Balkan Girls” - piesa ce a reprezentat România la Eurovision -, „Disco Romancing”, „Te ador”, „Până dimineaţa” şi „Midnight Sun”.

Show-ul a fost deschis de unul dintre puţinele grupuri vocale din România care adoptă stilul pop-opera, Ad Libitum Voices. Tiberius Simu, Sergiu Coltan - tenori, Vlad Morar – bariton şi Cristian Ignuţa – bas au cântat piesa „My heart is breathing you” alături de tânăra interpretă Katia Cărbune. Trupa a mai interpretat melodii precum „Caruso” (Lucio Dalla), „Copacul” (Aurelian Andreescu) şi „Nunta” (Phoenix).

După prima semifinală, care a avut loc la Focşani, s-au calificat Alexia & Matei, grupul Echoes şi cântăreţul Eduard Santha, iar după a doua semifinală, care a avut loc la Timişoara - Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends şi Mihai Trăistariu.

Ultima semifinală a concursului Eurovision România va avea loc la Sighişoara, în 18 februarie, iar pe 25 februarie, la Bucureşti, va avea loc finala selecţiei naţionale. În ultima etapă a concursului naţional publicul va fi singurul care va decide reprezentantul României pe scena din Lisabona.

Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai.