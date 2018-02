Eurovision 2018 România. Xandra şi Elena Hasna, între concurenţii celei de-a treia semifinale. Dan Helciug şi Florin Ristei, invitaţi

Spectacolul va avea loc la Teatrul Naţional „Marin Sorescu" din Craiova, pe o scenă care va avea 200 de proiectoare şi 150 de metri pătraţi de ecrane LED, informează TVR, informează news.ro.

În această semifinală vor concura: Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away"), Zavera („Come Back To Me"), Mareş Pană („Daydreamer"), Aurel Dincă („Fire In The Sky"), Tavi Clonda („King"), VYROS („La La La"), Diana Brătan („Paint It Rainbow"), Carolina Gorun („Reach Out For The Stars"), Elena Hasna („Revival"), Eliza Chifu („So Good Without You"), Ayona („The Story Goes On") şi Xandra („Try").

Florin Ristei şi trupa sa, FreeStay, vor cânta mai multe piese, printre care şi noul lor single - „Dacă sunt lup", dar şi melodia „Fairytale", cu care norvegianul Alexander Rybak a devenit câştigătoru finalei internaţionale din 2009 a competiţiei. Din recitalul lui Florin Ristei vor mai face parte piesele „Las-o", „Trebuia să fii tu" şi „Între noi nu mai e nimic".

Al doilea recital al semifinalei de la Craiova va fi un tribut pe care Dan Helciug îl va dedica legendarei trupe Queen. El o va avea invitat special pe tânăra soprană Mihaela Alexa.

Telespectatorii vor afla, duminică, în direct, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Craiova din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Alina Şerban, prezentatoare TVR Craiova.

Cei trei finalişti vor fi desemnaţi de juriul format de Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă.

Cu o seară înaintea spectacolului de duminică, sâmbătă, în direct la TVR 1, de la ora 22.00, va fi transmis programul „Culise Eurovision 2018", o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri pentru show-uri, impresii, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor.

După prima semifinală, care a avut loc la Focşani, s-au calificat în finală Alexia & Matei, grupul Echoes şi cântăreţul Eduard Santha, iar după cea de-a doua semifinală, care a avut loc la Timişoara, s-au calificat Jukebox feat Bella Santiago, Rafael & Friends şi Mihai Trăistariu.

Pe 25 februarie, în finala care va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Finala Eurovision Song Contest 2018 de la Lisabona va avea loc pe 12 mai.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa.

Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano (Elveţia). Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion şi Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea selecţiei naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este „Tornero", interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.