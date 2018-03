EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO: Judeţele în care nu s-a susţinut simularea sau a fost întârziată

ARAD



Într-o singură unitate de învăţământ din judeţul Arad, Şcoala Gimnazială din comuna Fântânele, s-a încercat boicotarea simulării examenului de Evaluare Naţională, în final, examenul desfăşurându-se cu două ore întârziere.



"Deşi aveam semnale că membrii de sindicat din 63 de unităţi de învăţământ arădene, din cele 95 în care SDI este reprezentat, vor susţine acţiunea de boicotare a simulărilor, acest lucru s-a întâmplat într-o singură şcoală, în comuna Fântânele, situată la circa 10 kilometri de municipiul Arad. Ce-i drept, potrivit informaţiilor primite, în cea mai mare parte a şcolilor unde era anunţată boicotarea simulării, din comisiile de examen au făcut parte alte cadre didactice decât au fost stabilite iniţial", a declarat luni, pentru AGERPRES, Dănuţ Ienăşescu, preşedintele Sindicatului Democratic din Învăţământ (SDI) Arad, afiliat la FSLI.

La rândul său, Claudius Mladin, inspector şcolar general al ISJ Arad, a precizat că, la şcoala generală din Fântânele, simularea a avut loc, luni, însă a început cu două ore întârziere.



"Am avut o singură unitate de învăţământ la nivel de judeţ, Şcoala Gimnazială din comuna Fântânele, unde probele de examen nu au început conform metodologiei Ministerului Educaţiei Naţionale, la ora 9.00, din cauza deciziei sindicaliştilor din acea şcoală de a boicota examenul. Însă am trimis acolo o echipă de inspectori şcolari, am luat legătura cu domnul director al şcolii şi, în cele din urmă, cu două ore întârziere, elevii au intrat în examen", a declarat pentru AGERPRES şeful ISJ Arad.



Potrivit acestuia, din numărul total de elevi înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar 2017 - 2018 şi anume 3626 de elevi, au participat la prima probă a Simulării Naţionale, cea de Limba şi literatura română, 3291 de elevi, 335 elevi fiind absenţi.



* BISTRIŢA-NĂSĂUD



Liderul FSLI - filiala Bistriţa-Năsăud, Emil Mocian, a declarat, pentru AGERPRES, că deşi vineri erau anunţate intenţii de protest în 23 de şcoli din judeţ, reprezentând aproximativ o cincime din total, luni dimineaţă, cadrele didactice au renunţat sau au fost înlocuite de altele, la cererea directorilor.



"Noi am primit vineri tabelele şi aveam centralizate 23 de şcoli care erau hotărâte să nu intre la simulare. Astăzi, dat fiind faptul că, probabil, din partea conducerii s-au făcut tot felul de promisiuni, presiuni sau ştiu eu ce alte activităţi, la ora actuală şcolile îşi desfăşoară simularea. S-a renunţat (la protest - n.r.) de azi dimineaţă. Din punct de vedere al Legii educaţiei naţionale, nu este trecută simularea, fapt pentru care noi am cerut colegilor să meargă la ore. Această simulare a venit de la minister, deci nu aveau repercusiuni dacă nu mergeau la simulare. Simularea asta este o găselniţă din partea ministerului, nu este o problemă legislativă. (...) Au fost care nu au mers la oră, iar directorii s-au descurcat pe plan local şi au apelat la alţii", a afirmat Mocian.



Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean, Camelia Tabără, a precizat că situaţia creată prin anunţul boicotării simulării de către o parte din cadrele didactice va fi analizată luni după-masă, în şedinţa Comisiei paritare.



"S-au descărcat subiectele în toate şcolile. Nu avem semnale că ar fi probleme. Nu a fost foarte clar ce formă de protest este, că nu e grevă, greva înseamnă altceva. Astăzi o să avem Comisie paritară, să vedem exact ce formă de protest este şi în ce măsură ai dreptul sau nu ai dreptul. Pentru că jurista ne-a adus hârtia vineri, chiar la sfârşitul programului, şi am transmis directorilor o serie întreagă de şcoli în care erau semnale. Ne-au spus directorii că nu au avut niciun fel de problemă. Cred că a fost timpul foarte scurt şi nu au putut nici ei să organizeze cum trebuie. Lumea şi-a făcut treaba", a spus Camelia Tabără.



* BUZĂU



Circa 3.500 de elevi din judeţ au susţinut luni probele simulării la Evaluarea Naţională în 115 centre de evaluare, excepţie făcând elevii de la Liceul pentru deficienţi de vedere din municipiul Buzău.



"Cadrele didactice de la Liceul pentru deficienţi de vedere, cu 15 elevi, au boicotat simularea la Evaluarea Naţională, deşi a fost descărcat programul. În celelalte 115 centre de examen nu au fost probleme", a precizat pentru AGERPRES şeful IŞJ Buzău, Florina Stoian.



Potrivit sursei citate, conducerea IŞJ Buzău nu a făcut niciun fel de presiuni la adresa cadrelor didactice, ci a acţionat pentru o bună desfăşurare a examenelor pentru ca elevii să nu aibă de suferit.



La rândul său, liderul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Buzău, Ion Dobre, a susţinut că "s-au făcut presiuni foarte mari până duminică seara, din partea Inspectoratului şcolar, de la schimbarea comisiilor, la rugăminţi şi prietenii". "Din păcate, circa 300-400 de cadre didactice sunt vulnerabile pentru că au statut de suplinitor", a conchis acesta.



* GALAŢI



Câteva sute de profesori din 42 de unităţi de învăţământ din nordul judeţului Galaţi, inclusiv municipiul Tecuci, membri ai Sindicatului Liber din Învăţământ Tecuci, au decis să boicoteze simularea examenului Evaluarea Naţională, programată între 5 şi 7 martie.



"Având în vedere lipsa de reacţie a guvernanţilor faţă de revendicările membrilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), transmise tuturor instituţiilor cu atribuţii în rezolvarea acestora, încă de la începutul lunii februarie, membrii Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Tecuci, dintr-un număr de 42 unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Galaţi, şi-au exprimat acordul de a nu participa la activităţile specifice simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care se desfăşoară în perioada 5-7 martie. SLI Tecuci a înştiinţat conducerea fiecărei unităţi de învăţământ despre hotărârea de neparticipare la simulări şi îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu orarul unităţii de învăţământ", se arată într-un comunicat semnat de liderul SLI Tecuci, Mircea Petică.



Protestul reprezentanţilor FSLI se desfăşoară fără incidente, chiar dacă în unele şcoli profesorii de la alte sindicate i-au înlocuit pe protestatari.



"Profesorii sunt hotărâţi să protesteze. Luni dimineaţă, au fost cazuri în care membrii Sindicatului Spiru Haret ne-au înlocuit oamenii. Dacă ei consideră că problemele ridicate de noi nu sunt reale, este treaba lor. Ministerul va dispune măsuri legale după ce va analiza protestul. Nu sunt incidente până acum, nu am primit nici măcar un singur telefon", a declarat Mircea Petică.



Sindicatul Liber din Învăţământ (SLI) Tecuci este singurul sindicat din judeţul Galaţi afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).



* HARGHITA



Elevii din 14 şcoli din Harghita nu au putut participa la Evaluarea Naţională din cauza boicotului cadrelor didactice, iar în alte 15 s-a susţinut proba scrisă, dar nu are cine să corecteze lucrările, a precizat pentru AGERPRES inspectorul şcolar general Gorbe Peter.



"Am avut 14 unităţi de învăţămînt unde nu s-a putut desfăşura deloc simularea Evaluarea Naţională, pentru că toţi angajaţii sunt membri sindicali şi şi-au asumat neparticiparea la simulare. Mai sunt 15 unităţi în care s-a susţinut proba scrisă. Boicotul a funcţionat acolo, colegii, cadrele didactice, angajaţii, aproape în integralitate nu au participat la proba, în schimb directorul, cu directorul adjunct şi cu 1-2 oameni care nu şi-au asumat această neparticipare au reuşit să supravegheze elevii să facă proba scrisă. La aceste şcoli mai apare problema că nu ştim exact, trebuie să găsim o soluţie, cum se va face corectarea, evaluarea lucrărilor. Pentru că profesorii nu îşi asumă nici supraveghere, nici evaluare, nici nimic", a explicat inspectorul şcolar general.



Potrivit sursei citate, în judeţ există 97 de unităţi şcolare în care trebuia să se susţină simularea Evaluării Naţionale, în 29 dintre acestea înregistrându-se probleme.



* PRAHOVA



Sute de elevi din judeţul Prahova, din cei 6.400 înscrişi la Evaluarea Naţională, nu au susţinut luni proba de română, din cauza boicotului cadrelor didactice.



Potrivit datelor furnizate de liderul Sindicatului Şcoala Prahovei, Ion Duţă, în nouă unităţi de învăţământ din judeţ, respectiv patru licee şi cinci şcoli gimnaziale, dintre care una din municipiul Ploieşti, nu au fost susţinute probele de examen.



Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Nicolae Angelescu, a declarat că, din datele pe care le are până la acest moment, în şase unităţi de învăţământ simularea Evaluării Naţionale a fost boicotată, însă situaţia pe care o deţine nu este una definitivă, în condiţiile în care nu au fost colectate datele de la toate centrele.



Angelescu a precizat că în cele şase unităţi sunt 320 de elevi afectaţi din totalul de 6.400 înscrişi.



* SATU MARE



Profesorii unei singure şcoli din judeţul Satu Mare au boicotat luni simularea Evaluării Naţionale, dar elevii au dat testarea, iar lucrările urmează să fie corectate de profesorii din alte şcoli, a declarat pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general Călin Durla.



"Practic, au fost doi profesori de limba română, evaluarea s-a desfăşurat în mod normal, copiii au scris şi o să luăm o decizie la nivel judeţean să vedem cum le corectăm, cum evaluăm lucrările. Sunt profesori care nu participă la protest şi i-au supravegheat. La Poiana Codrului a fost vorba despre o sală", a declarat Călin Durla.



În total au fost afectaţi 20 de elevi, a precizat acesta.



* VASLUI



Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui a precizat, luni, pentru AGERPRES, că examenul de simulare a Evaluării Naţionale, susţinut de elevii claselor a VIII-a, s-a desfăşurat fără probleme în toate şcolile din judeţ, cadrele didactice care nu au dorit să participe fiind înlocuite.



"Reprezentanţii tuturor şcolilor au primit subiectele. Au fost cazuri în care anumite cadre didactice nu au dorit să participe la supravegherea pe timpul examenului, dar în astfel de situaţii au fost găsiţi înlocuitori, astfel încât buna defăşurare a probei să nu aibă de suferit", a declarat inspectorul general şcolar din cadrul IŞJ Vaslui, prof. Gabriela Plăcintă.