EXATLON. Dezăluiri intime despre Roxana. Soţul ei a rupt tăcerea. "Imediat ce va veni din Republica Domincană, vom..."

EXATLON 2018. Roxana Moise, Razboinica de la Exatlon, s-a impus drept una dintre cele mai valoroase concurente din reality-ul care a cucerit intraga tara. A ramas singura femeie din echipa Razboinicilor, dar si un element de echilibru intre cei trei concurenti barbati ramasi sa se infrunte cu Faimosii. Pion extrem de important in tabara razboinicilor, Roxana este, de asemenea, pionul central din viata solutului ei, Laurentiu, care o urmareste cu sufletul la gura, din fata micului ecran.

Putini stiu despre Roxana ca este mama a unui baietel de 4 ani, dar si antreprenoare, razboinica avand proprie sala de fitness. Laurentiu are incredere totala in puterea ei de a ajunge cat mai departe in concurs. Se apropie cu pasi repezi o zi importanta din viata lor - data de 22 aprilie are o semnificatie aparte pentru amandoia, fiind ziua in care, in urma cu cinci ani, cei doi s-au cunoscut.

"Aveam foarte multi prieteni comuni, cu sora si cumnatul ei ma cunosteam de mult timp. Cu Roxana ma stiam din vedere, Ramnicu Valcea este un oras mic unde toata lumea cunoaste pe toata lumea. Intamplarea a facut sa ne intalnim la o terasa, intr-o seara, cu niste prieteni si de atunci am fost nedespartiti. Noi in 5 ani de zile nu ne-am certat niciodata, si eu chiar ma aprind repede, dar nu mi-a dat niciodata motive. Avem incredere unul in celalalt. Cand a fost anuntata ca va participa la, Roxana a sarit in sus de fericire si eu n-am mai avut ce sa zic decatsi am ajutat-o la bagaje. O las sa faca ceea ce isi doreste, mereu am facut asta. Ea s-a dus in Republica Dominicana in primul rand ca sa isi dovedeasca faptul ca, desi are 32 de ani si este mamica, se poate descurca intr-o astfel de competitie. Eu nu pot decat sa o sustin si sa o votez sa ramana cat mai mult acolo, desi imi este foarte dor de ea si as vrea sa revina la mine si la Vladimir (n.r. – fiul cuplului)!", a spus sotul Roxanei subliniind ca, imediat ce concurenta va veni din Republica Dominicana, vor pleca in a doua luna de miere.

Fosta handbalista de la CS Ramnicu Valcea se poate considera o femeie extrem de norocoasa, avand parte, in permanenta, de sustinerea si incurajarea sotului sau.

"Roxana este foarte sociabila dar si foarte sensibila. Acum, pentru ca au ramas putini cred ca se vor lega niste prietenii. Cand a plecat i-am zis:Glumesc, Roxana este o femeie integra, care nu cauta cearta. Eu sunt mandru de ea, nici nu am cum sa fiu altfel. Am niste trairi care nu se pot descrie in cuvinte. Dar o vad pe ea ca e incantata si fericita cand castiga puncte si la fel sunt si eu. Avem o relatie aproape de perfectiune, mai ales de cand a venit pe lume si copilul nostru", a mai spus sotul Roxanei.