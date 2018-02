EXATLON. Au apărut 4 concurenţi noi. Competiţia momentului se înteţeşte FOTO

"Așa cum v-am spus cu ceva timp în urmă, avem o surpriză pentru voi, atât pentru Războinici, cât și pentru Faimoși. Patru concurenți sunt aici. Vă rog să-i primim cum se cuvine, cu aplauze.", a declarat Cosmin Cernat la startul emisiunii, scrie click.ro.

Citeşte şi EXATLON. Anda Adam vrea să se întoarcă în concurs. "Dacă mă recuperez repede, mi-aş dori să mă pot întoarce"

Roxana si Alex s-au alăturat echipei Războinicii, iar Florian (Flo) și Larisa au intrat în concurs de partea Faimoșilor.

"Am făcut arte marțiale. Avem mulți luptători aici, cu toții suntem luptători. Am psihicul proaspăt, iar ăsta e un avantaj", a spus Alex, completat de Roxana: "Forță am, viteăa am, rezistență, îndemânare și precizie. Cred că am îndemânare (în plus față de ceilalți - n.r.), deoarece am jucat handbal de performanță timp de 12 ani, la Râmnicu Vâlcea".

Citeşte şi EXATLON. Ei sunt concurenţii nominalizaţi să se întoarcă acasă. Un membru al echipei "Faimoşii" va fi eliminat

De cealaltă parte, Flo a spus că Vladimir Drăghia este preferatul lui. Când a venit momentul să zică pe cine nu place, a ezitat, dar a recunoscut că nu-l are la inimă pe Giani Kiriță. "Am făcut baschet, am făcut înot, parkour, dar nu de performanță. De performanță a fost doar înotul", a mai adăugat noul concurent.

"De acasă se vede simplu, cu siguranță total diferit. Abia aștept să trec prin probe. Am făcut atletism opt ani. Iubesc sportul, am făcut și Facultatea de Sport, am trecut prin sporturi", a spus și Larisa.