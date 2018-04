EXATLON ROMANIA 25 APRILIE. El este participantul care va fi eliminat. Reacţia Dianei Belbiţă când a aflat cine sunt nominalizaţi

EXATLON ROMANIA 25 APRILIE. Pentru ca Larisa este jucatorul saptamanii, cu cele mai multe puncte, cei nominalizati sunt Cazacu, Bruce si Geanina, scrie stirilekanald.ro.

EXATLON ROMANIA 25 APRILIE live video Kanal D

Prezenta in studioul Wowbiz, Diana Belbita a fost extrem de fericita sa afle ca Larisa este player of the week si in acest mod a putut sa le dea peste nas baietilor ca si o fata poate castiga.

Citeşte şi CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Incredibil, s-a decis totul miercuri seară, prin aruncare cu banul

"Nu e o surpriza ca Larisa e player of the week, e fata mea! O sustin de la distanta. Sunt mandra de fata mea, arata ca si fetele pot! Sunt foarte bucuroasa", a spus Diana Belbita.

Diana Belbita a fost surprinsa de nominalizarea lui Cazacu, care este un concurent bun.

"Imi pare rau de nominalizarea lui Catalin, dar m-a surprins ca au ajuns sa dea cu banul. Cand am zis eu sa tragem paie, toti s-au uitat la mine de parca eram nebuna, cum sa facem asa ceva?", a mai spus Printesa Razboinica.

Diana Belbita este foarte mandra de prietena ei de la Exatlon, Larisa, desemnata player of the week. A fost fericita sa afle ca Larisa a adus cele mai multe puncte si le-a dat si peste nas baietilor si a demonstrat ca o fata poate sa ajunga in aceasta postura.

Citeşte şi EXATLON. Jaguarul a avut parte de o cerere în căsătorie cu năbădăi. Ce i-a făcut Nella, proaspăta lui soţie FOTO

"Nu e o surpriza ca Larisa e player of the week, e fata mea! O sustin de la distanta. Sunt mandra de fata mea, arata ca si fetele pot! Sunt foarte bucuroasa", a spus Diana Belbita la WOWBiz.

Ce a spus Diana Belbita despre nominalizari? "Imi pare rau de nominalizarea lui Catalin, dar m-a surprins ca au ajuns sa dea cu banul. Cand am zis eu sa tragem paie, toti s-au uitat la mine de parca eram nebuna, cum sa facem asa ceva?", a mai spus Princess.