EXATLON 2018. Fiica lui Giani Kiriţă dă de pământ cu cei care-i critică tatăl. "Toţi oamenii înjură..."

Fiica lui Giani Kirita, Roxana, e foc si para pe cei care ii critica tatal, concurent la Exatlon, scrie wowbiz.ro. Tanara da de pamant cu ei si spune ca parintele ei nu face nimic iesit din comun, ea facand referire la disputele si certurile pe care Giani le-a avut de-a lungul timpului, in competitie.

"Legat de toata agitatia care s-a creat in urma comportamentului tatalui meu... nu ii iau apararea doar pentru ca este parintele meu, ci pentru ca ceea ce face nu mi se pare iesit din comun. Toti oamenii injura, chiar si aia care comenteaza urat de el ca vezi Doamne ce face Giani Kirita, vorbeste urat si se promoveaza chestia asta. Nu dragii mei, nu se promoveaza reactiile oamenilor, ci competitia in sine. Cine nu poate intelege ceea ce inseamna nervii, tensiunea si momentele de stres nu are ce cauta sa-si dea cu parerea. Si, hai sa fim seriosi acum... absolut fiecare om din lumea asta injura. Tatal meu, sa nu uitam, ca a stat numai prin stadioane. Nu a practicat balet sau dansuri ca sa fie finut. Este un om bun, cu educatie si bun simt, va spune cineva care il cunoaste mai bine decat oricine, doar ca fiecare om are reactiile lui pana la urma. Am vazut multe jigniri aduse la adresa lui, nu ma intereseaza gura lumii nici 1%. Eu doar vreau sa clarific ceva ce e nedrept. Cand cei de la "Razboinici" injura si barfesc in autobuz nimeni nu mai creeaza petitii sa le ceara descalificarea dar na, presupun ca tatal meu face ravagii de e toata lumea cu numele lui pe buze", a declarat fiica lui Giani Kirita.