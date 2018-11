EXATLON ROMANIA. IMAGINI INCENDIARE, doi concurenţi au făcut dragoste în ocean VIDEO

Este vorba despre Ana Laura Gonzalez, una dintre concurentele din Mexic, scrie huff.ro. Cei doi au fost prinși în timp ce se sărutau în apă.

Iulian Pîtea a declarat în urmă cu ceva timp, după un meci împotriva echipei Mexicului că o place pe Ana Laura Gonzalez. „N-am ce să zic de fetele lor, singura fată care mi-a atras atenţia este Ana", a spus el într-o discuţie pe care o avea cu Giani Kiriţă.

Cei doi au fost surprinși în timp ce au intrat în apă și s-au sărutat.

Prezentatorul Mexicului l-a provocat pe Iulian să o sărute din nou, în faţa tuturor, pe Ana, iar Războinicul s-a conformat, stârnind apauze.

Editia de miercuri seara a reality-ului "Exatlon", cea in care cele doua echipe si-au disputat unul dintre cele mai importante premii saptamanale puse in joc, vila, a adunat in fata micilor ecrane peste un milion de romani din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii, pe parcursul celor peste trei ore si jumatate de emisie.