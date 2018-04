Exatlon 2 aprilie. Idilă la Exatlon. Au dormit amândoi şi colegii au intrat la bănuieli. "Gata, suntem împreună"

"Tot aud despre o idila la noi in echipa. Intre Alina si Stefan. Cei doi au dormit impreuna", a spus Alex, potrivit wowbiz.ro.

Citeşte şi EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Traseu istoric pentru Faimosi şi Războinici

"Au inceput vorbele in grup. Ca daca am dormit in aceeasi camera impreuna, gata, suntem impreuna. Nu, nu este nimic. Nici nu stiam ca este acolo", a spus Stefan.

"De cand a plecat Mariana sunt mai apropiati. Pierd mai mult timp impreuna pe plaja", a spus Ionut.

"Niciodata nu poti sti ce se intampla intre o femeie si un barbat", a mai spus Alex, in emisiunea Exatlon 1 aprilie.

Nu este prima data cand cei doi sunt surprinsi in ipostaze tandre. Vezi mai multe imagini cu Alina si Stefan.