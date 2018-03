EXATLON 15 MARTIE KANAL D LIVE VIDEO: Război în direct, s-au aruncat vorbe grele

EXATLON 15 MARTIE KANAL D LIVE VIDEO: Anca Mihailescu, fosta razboinica de la Exatlon a facut cea mai neasteptata declaratie.

Dupa ce in aparitiile precedente a declarat in platoul "WOWbiz" cu multa nonsalanta ca ii sustine pe fostii ei adversari din echipa "Faimosilor", Anca Mihailescu a facut seara trecuta o marturisire socanta.

Desi initial a recunoscut ca i-ar placea sa revina in competite, dar se simte inca mult prea slabita, Anca a luat o decizie uluitoare seara trecuta cand a anuntat ca deja a inceput sa faca demersuri pentru a se intoarce in concurs, dar de aceasta data in tabara "Faimosilor". Anca a marturisit ca isi doreste enorm sa lupte impotriva fostilor ei colegi din echipa "Razboinicilor".

"Am tot glumit si am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care o sustin, insa chiar am facut o cerere oficiala pentru a merge in echipa "Faimosilor"! Echipa "Razboinicilor" nu m-a meritat, sa zica mersi ca am fost acolo si m-au cunoscut! Au avut destule de invatat! Cred ca locul meu e in echipa "Faimosilor" si sper sa fiu acolo!", a spus Anca Mihailescu.

Cine a fost eliminat de la EXATLON pe 14 martie.

In urma voturilor exprimate de telespectatori marti seara, prin SMS, Lupu a fost eliminat de la Exatlon in data de 14 martie.