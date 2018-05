EXATLON 19 MAI 2018: Diana Belbita, mesaj emoţionant pe Instagram. Dezvăluiri din culise înainte de Finala Exatlon

Se apropie sfârșitul concursului-fenoment EXATLON! Final va fi difuzata, in direct, pe 23 mai, fanii îndreaptându-și atenția si mai mult atentia spre concurentii favoriti. Fosta concurentă, actualmente fana înfocată a "Faimosilor", dar mai ales a Larisei Vasile, Diana Belbita și-ar dori ca aceasta să câștige competiția. Mesajul acesteia este unul de-a dreptul emoționant.

Cele doua au fost foarte apropiate in perioada petrecuta impreuna in Republica Dominicana iar Diana este mandra de Larisa ca a ajuns in finala, dorindu-si ca aceasta sa ii indeplineasca visul de a castiga competitia.

Iata ce mesaj emotionant i-a scris pe Instagram: "Ar fi atatea de spus acum, dar stiu ca nu ai avea cum sa ma auzi... As vrea sa stii cat de mandra sunt de tine! Stiu cat de greu e sa fii acolo, dar nu stiu cat de greu e sa fii singura acolo... pentru ca eu te-am avut pe tine. Sunt sigura ca multi ma vor judeca si condamna pentru ca, intr-un moment greu pentru Faimosi, eu am curajul sa spun ca sunt fericita pentru tine. Dar imi asum asta, pentru ca tu meriti... pentru ca AZI e despre tine, asa cum fiecare zi din saptamana ce urmeaza va fi despre tine"