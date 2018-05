EXATLON 2 MAI. Giani Kiriţă: "Sunt mândru de ce am făcut şi am realizat la Exatlon"

"E prima nominalizare dupa 4 luni. Sunt mandru ca abia acum am fost nominalizat. Sunt mandru de ce am facut si am realizat la Exatlon. Nu ma gandesc cu teama deloc, ma gandesc ca am facut aici cele mai frumoase lucruri", a declarat Giani Kirita.

Ce spun fostii concurenti de la Exatlon despre nominalizarile din aceasta seara?

Oltin: Sunt din ce in ce mai putini, sansele sa fie nominalizati au tot crescut. Da. Ce sa faci? Nu ai ce sa faci! Daca nu au castigat protectia. Nu poti sa castigi tot timpul! Intre cei trei nominalizati sunt diferente foarte mici, e o chestie de zi, de moment, de proba. Conteaza cati dintre fanii Razboinicilor voteaza si de ce. Sunt si multe voturi contra!

L-as sustine pe Valentin. Ei au stat acolo si si-au facut experienta.





Geanina: Eu l-as sustine pe Catalin Cazacu. Apoi, pe Giani Kirita. Am spus si inainte, mi-a schimbat impresia. Daca ar fi sa aleg intre Giani si Valentin, l-as alege pe Giani Kirita.



Bogdan: Cred ca va pleca Valentin. Sunt mai mult ca sigur ca nu Giani va pleca. Nu de data asta.