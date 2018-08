Michelle a intrat saptamana aceasta in competitia Exatlon SUA in echipa Faimosilor, iar sotul ei, Jimmy Lewin va lupta la Razboinici. Inainte sa devina rivali, ei au oferit faza zilei, sarutandu-se cu foc pe traseu, in Republica Dominicana.

Michelle Lewin are o cota uriasa de piata. Revista Forbes a desemnat-o ca al cincilea infulencer din lumea fitness-ului, cu o medie de 10.000 dolari incasati de la sponsori pentru o singura postare pe Instagram.