EXATLON 24 APRILIE: Confruntare tăioasă, doi concurenţi aproape de bătaie: "Bă, dacă eşti fătălău..."

EXATLON ROMANIA 24 APRILIE 2018 Nominalizarea echipei este Geanina, Larisa l-a nominalizat pe Cătălin Cazacu, iar Giani l-a nominalizat pe Valentin Chiș.

Giani si-a spart nasul si a decis sa nu mai joace. Ionut Jaguarul l-a acuzat pe adversarul sau ca se da ranit, dar adevarul e altul.

-Te provoc, dar nu joci?

-Am nasul spart, prietene.

-Ba, asta inseamna ca esti barbat?

-Usor, ca te lovesti la ceas!

-Asta inseamna ca esti barbat?

-Ia-o de aici!

-Eu am jucat de patru ori cu gaura in picior!

-Am aterizat invers in apa, cu capul invers, ca sa nu ma lovesc. Ca sa stii!

-Inseamna ca tii cu echipa ta.

-Asa ca mucles, taci din gura si joaca acolo!

-In trei luni jumatate-patru, am lipsit de la un singur meci. Daca esti fatalau, din momentul asta nu mai ai ce sa vorbesti cu mine. Ba, daca esti fatalau, nu ai ce sa mai vorbesti cu mine.

-Fatalau e ala care nu joaca. A vazut ca pierde puncte...

-Daca vrei, ti-l aduc pe Oltin, sa joci cu el. Barbate! M-ai enervat rau! Cum sa imi spui mie asa ceva? Serios. Am nasul spart!