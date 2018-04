EXATLON 25 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: S-a aflat numele concurentului de la Faimoşi care părăseşte competiţia. Surpriză uriaşă!

EXATLON 25 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Pe pagina oficială de la Exatlon, fanii Războinicilor au sunat mobilizarea și spun că vor vota pentru Valentin și Geanina, astfel că, cele mai multe șanse să plece acasă le are Cătălin Cazacu.

Nu te uitam Mr Cazacu cand Ionut avea piciorul gaurit iar tu faceai misto de el cu Geani ca e fetita. In plus, de asta ati impins mereu fetele in fata la nominalizari! Votam Geanina si cu Bruce!

Hai Războinicii!!! Sa plece Cazacu! Sa plece Vladimir! Sa plece Giani!

Nu te uit Cazacu atunci când nu îl credeai pe Ionut ca îl doare piciorul. ..bai avea gaură în tibie….Și acum te milogesti de noi…afară cu tine.

La revedere Cazacu! Valentin punctele tale nu au contat deloc!

Sa plece nas stramb, Cazacu!!! Era si cazul sa plece unul din vulturii jumuliti!!

EXATLON ROMÂNIA ELIMINARE. Meciul de marți seară, cel pentru câștigarea protecției, a fost unul strâns, cele două echipe avansând umăr la umăr până la final, când Războinicii au punctat decisiv. Faimoșii au făcut trei nominalizări: una din partea echipei, una din partea celui mai valoros jucător al săptămânii, Larisa, și una din partea jucătorului care a câștigat jocul individual pentru imunitate, Giani Kiriță.

EXATLON ROMÂNIA ELIMINARE. Nominalizată din partea echipei a fost Geanina. Opțiunea Larisei a fost Cătălin Cazacu, ales pe plajă în urma unei aruncări cu banul, în timp ce opțiunea lui Giani Kiriță a fost Valentin "Bruce" Chiș.

Votăm Gianina și Vali. Sunt corecți și calmi. Haideți să le mai dăm o palmă faimoșilor.

Votați Geanina și Bruce! Să le dăm încă o lecție "faimoșilor" care se credeau niște zei, și care i au umilit pe războinici în nenumărate rânduri. Ar trebui să i facem să înțeleagă faptul că ei au ajuns faimoși datorită nouă, în același timp îi putem face să și vadă și adevărata valoare! După faptă și răsplată.

Uitându-mă pe aici pe comenturi îmi dau seama ce fel de oameni sunt fanii războinicilor. Deși este clar că Geanina ar trebui să iasă, pentru că a adus cele mai puține puncte, ei sunt pregătiți să scoată din competiție pe cei mai valoroși jucători!

Ați luat-o cu toții razna, este un joc sportiv NU Bravo ai stil! Sunt fan #războinici, dar sper să plece Geanina să fie și concursul ăsta cum ar trebui!

Ce bine era dacă Valentin lua imunitatea și nu Giani! Așa era nominalizat Giani și pleca odată acasă! Și repet nu că nu ar fi bun dar cum pierde un punct găsește mereu scuze să nu joace.