EXATLON, acuzaţii grave. "Kiriţă şi Cream întreţineau relaţii intime înainte să...."

Dacă, la început, nu a dat prea multă importanţă şi stătea liniştită deoarece ştia chiar de la iubitul ei că artista ar fi întreţinut relaţii intime cu fostul fotbalist înainte să intre în competiţie, acum lucrurile s-au schimbat, scrie cancan.ro. Ana este foarte supărată pe motociclist, însă nu vrea să ia o decizie până nu discută cu el.

"M-a surprins foarte tare ceea ce s-a întâmplat, la început nu am dat prea multă importanţă, mai ales că eu ştiu chiar de la Cătălin că Giani Kiriţă şi Claudia aveau o relaţie mai specială, întreţineau relaţii intime înainte să intre în concurs. Chiar am ieşit la masă cu Giani şi Cătălin de câteva ori, înainte să plece în Republica Dominicană şi Giani mereu spunea Claudiţa în sus, Claudiţa în jos. M-a deranjat ceea ce am văzut la TV, dar familia lui mă susţine, am o relaţie foarte bună cu părinţii lui. Câţiva prieteni au venit de la Timişoara, să fie alături de mine şi mi-au zis să nu bag de seamă ceea ce se speculează, până nu discut cu Cătălin. Acum, sper să am puterea să rezist, pentru că e posibil să dureze ceva timp până ajunge el acasă", a declarat Ana Roman, iubita lui Cătălin Cazacu.

Sora Claudiei: "Cazacu nu e în niciun caz genul ei"

Prezentă în platoul unei emisiuni TV, sora Claudiei "Cream" nu crede în aceste zvonuri şi spune că sportivul nici măcar nu ar fi genul ei de bărbat. „Nici eu nu ştiu mai mult decât ce ştiţi voi. Abia aştept să o întreb pe Claudia care e relaţia cu Cătălin, dar mă îndoiesc că ar fi ceva între ei. Cazacu nu e în niciun caz genul ei. Claudiei îi place alt gen de bărbat, îi plac cei cu abdomen, făcuţi... sau cel puţin aşa era până să plece", a mărturisit Paula Pavel.

Proaspăt eliminată din concurs, Anda Adam a fost şi ea întrebată despre natura relaţiei lui Cătălin Cazacu şi a Claudiei Pavel: "Eu cred că nu sunt oameni cu responsabilităţi majore aici. Ei sunt oameni liberi, tineri şi pot face ce vor ei". Primul care i-a „deconspirat" pe cei doi a fost însă Giani Kiriţă, chiar în cadrul show-ului. „Bă, am vrut să mai stăm o săptămână împreună. Era urât să ne dezmembrăm de acum. Stăteam în cocioaba aia aiurea, toţi, dezmembraţi. Măcar Claudia îl are pe ăsta. Pentru voi am luptat, să mor eu. Să mor dacă n-am luptat pentru voi doi, să legaţi relaţia".