EXATLON. Cine sunt concurenţii propuşi pentru eliminare. Telespectatorii au decis cine a plecat acasă

"Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita.

"E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita

"Il nominalizez pe Flo pentru ca altfel mi-ar fi foarte greu sa aleg", a spus Ion Oncescu.

"In majoritatea timpului e absent din echipa si o sa-l nominalizez pe Ionut", a spus Larisa.

"O nominalizez pe Larisa", a spus Flo.

"Il nominalizez pentru ca consider ca nu mai poate progresa in aceasta competitie si nu s-a integrat asa cum ne-am fi dorit noi in echipa", a spus Anca Surdu.

"La fel ca si restul echipei il voi nominaliza pe Ionut Oncescu", a spus Andrei Stoica.

"Acum o saptamana am facut o nominalizare pe baza principiilor de viata, din pacate nu era vina mea ca am avut putin timp la dispozitie sa analizez noii veniti. Azi lucrurile stau diferit. Am sa-l nominalizez din nou pe Flo", a spus Cazacu.

"Am doua variante, ambele in urma performantelor sportive: Andrei Stoica sau Diana Bulimar. Avand in vedere ca Diana are niste puncte slabe pe care speram ca le depasim, stau sa ma gandesc care e punctul slab al lui Andrei Stoica. O s-o propun spre eliminare cu toate ca mi-e foarte draga cu speranta ca nu va pleca pe Didi. Andrei daca va fi cazul voi face un pas in spate, pentru ca sa aiba ocazia sa se obisnuiasca cu probele", a spus Vladimir.

"Acum cateva ore pe plaja au ales sa il nominalizeze pe Florin, iar apoi mi-au spus ca m-au ales pe mine", a spus Oncescu.