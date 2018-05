EXATLON. Cum a cucerit-o Valentin Chiş pe femeia care i-a daruit un copil

"Anya a fost un copil foarte dorit. Mereu ziceam ca ne-o dorim, insa ne-am decis mai greu. Valentin este un tata extrem de...tata. E lipicios. In prima luna cel putin nu mai raspundea la telefon, nu mai accepta oferte, refuza foarte politicos orice colaborare sa poata sa stea cu Anya. Cand pleca de acasa ma suna si imi spunea: Sunt la semafor, ma intorc imediat la fata mea!. Sunt atat de linistita ca este un tata iubitor si prezent. Ii multumesc mereu lui Dumnezeu ca mi l-a scos in cale si sunt convinsa ca o sa dureze mult", povesteste Diana, iubita lui, subliniind ca Valentin abia asteapta ca micuta sa creasca sa o ia cu el in sala de dans, scrie kfetele.ro.

Iubita faimosului atlet "Exatlon" isi aminteste cu umor perioada sarcinei si nu ezita sa spuna ca isi mai doreste un copil, mai ales ca Valentin este un partener ideal care a sustinut-o pe toata perioada celor noua luni. "M-a ajutat foarte mult ca imi spunea sa nu ma supar ca sunt grasuta, pentru ca am luat 20 de kilograme in sarcina. Imi spunea Tu stii ce frumoasa esti asa? As vrea sa ramai asa!. Eu, dansand de atatia ani, ma ingrozea faptul ca nu o sa mai dau jos din kilogramele acumulate".

Dragoste la prima vedere

Valentin si Diana s-au cunoscut pe platoul de filmare al unui videoclip, acum sapte ani, si a fost dragoste la prima vedere, dupa cum povesteste Diana.

"Ne-am indragostit, dar nici unul nu a facut pasi spre o relatie. Ne-am mai vazut la filmarile altor clipuri, la alte emisiuni, pana la urma Valentin si-a facut curaj si m-a abordat pe Facebook invitandu-ma la un film. Si de acolo ne-am placut si ne-am intalnit mai des", isi aminteste partenera lui Bruce debutul frumoasei lor relatii de dragoste.

Dragostea dintre cei doi a rezistat timpului si deselor perioade in care au fost despartiti pentru a onora diferite colaborari. Din punct de vedere al carierei, Valentin este foarte sever, dar acasa se transforma in cu totul alt om, este sensibil si romantic. Nu uita sa-i aduca iubitei sale florile preferate, neaparat in ghiveci, si dulciuri, chiar si cand este la dieta, spunandu-i ca este frumoasa. Insa nu aceste mici detalii mentin aprinsa dragostea celor doi.

"Cel mai mult imi place ca e familist. Pentru ca la mine instictul matern s-a dezvoltat mai devreme, si mereu ma gandeam