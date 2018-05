EXATLON. Larisa a dezvăluit care este cel mai mare defect al ei. Şi-a deschis sufletul şi a spus tot

Au fost multe momente in care colegii sai din echipa Faimosilor au criticat-o pe Larisa ca nu se exteriorizeaza, ca sta separat de ei si ca vorbeste extrem de putin, scrie wowbiz.ro. Dupa trei luni petrecute insa in competitia Exatlon, Larisa a inceput sa vorbeasca mai mult si chiar sa-si deschida sufletul.

In emisiunea Exatlon din 9 mai, Larisa a recunoscut care este cel mai mare defect al sau.

"Sunt foarte rusinoasa. De multe ori mi s-a intamplat sa caut un job si nu am aplicat pentru ca mi-a fost rusine de interviu. De exemplu, daca era vorba despre un job in strainatate, ma gandeam ca daca o sa fie interviu video si eu nu ma descurc, ma blochez si nu pot sa raspund. Nu sunt sociabila. Nu am prieteni. Am stat mai mult cu familia, cu sotul... imi e greu sa ma deschid, sa vorbesc cu cineva. Dar cand ajung sa cunosc o persoana, sa ma obisnuiesc cu ea, ma deschid si eu, am curaj sa vorbesc", a povestit Larisa.

Larisa de la Exatlon, despre colegii ei: "Ii credeam superiori"

In ceea ce priveste inceputul ei la Exatlon, cand vorbea extrem de putin cu ceilalalti, Larisa a spus ca ii credea superiori pe colegii sai.

"Mi-era greu sa vorbesc cu ei. Ii vedeam cumva superiori, dar acum m-am obsinuit cu ei. Sunt trei luni de cand stam impreuna si acum am inceput sa vorbesc si eu. Sper ca timpul petrecut aici sa ma fi ajutat. Sunt curioasa cand ajung acasa daca o sa fiu altfel, schimbata", s-a destainuit Larisa, in fata colegilor de la Exatlon.