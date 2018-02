EXATLON LIVE VIDEO KANAL D: "Văd în ea un om pervers cu multă falsitate"

n editia de ieri Alina a devenit marul discordiei in randul Razboinicilor.

Acuzele au pornit de la Alex, cel mai nou membru al echipei, care a acuzat-o pe Alina de falsitate din cauza faptului ca l-a propus pentru eliminare pe Ionut:

"Ai inteles logica Alinei? De ce l-a nominalizat pe Ionut? Dupa ce mi-a spus mie, super hotarata ca o sa il nominalizeze pe Lupu. Si batea cu pumnii in topogan ca "tu nu o sa pleci acasa, ca o sa plece Lupu, Roxana sau Alex"! Ba, in fata mi-a spus ma, cu lacrimi in ochi! Joaca aici un rol de pervers maxim! Eu asta vad in ea, un om pervers cu multa falsitate! De fiecare data cand deschide gura aud falsitatea cum rasuna in ea", sustine Alex.

Spusele acestuia au fost sustinute si de Anca:

"Cred ca s-a prins toata lumea ca ea este de fapt problema acestei echipe, nu eu. Din discutiile pe care le-am auzit toata lumea a inteles ca ea este sarpele veninos si este extrem de falsa si de perversa.

"Toata lumea a avertizat-o pe Mariana sa fie in garda, sa aiba grija ca nu e nicio surpriza daca va fi si ea nominalizata, propusa de Alina, la cat de perversa este.

"S-a dus de exemplu la Ionut si i-a spus inainte de Arena, in ziua respectiva, sa stea linistit ca eu voi pleca. Si la Arena l-a nominalizat pe el. Cred ca nu este greu pentru nimeni sa isi dea seama ca este prefacuta. Se vede pe fata ei ca are o fata de scorpie, de vipera", a declarat Anca.