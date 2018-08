EXATLON. O campioană mondială la gimnastică şi un multiplu campion la kempo, concurenţi în sezonul 2

Cristina Nedelcu are 31 de ani și este campioană mondială la gimnastică aerobică.

"Sunt entuziasmată și emoționată să am ocazia să particip într-o competiție precum Exatlon. Sunt sigură că va fi o experiență unică, care mă va ajuta să mă descopăr și să îmi depășesc limitele fizice și psihice. Când am primit propunerea de a participa în această competiție, am spus Da fără să stau pe gânduri, convinsă că va fi ceva memorabil!", a declarat Cristina Nedelcu.

Yamato Zaharia are 22 de ani și a câștigat numeroase titluri ca luptător de kempo.

"Nu va fi ușor, dar dacă intri într-o luptă îți asumi toate riscurile. Nu poți sta în ploaie fără să te uzi. Viață este făcută din victorii, dar și din înfrângeri. Indiferent dacă pierd sau câștig un meci, nu abandonez niciodată, lupt până la capăt", a declarat Yamato Zaharia.

Cuplu nou în showbiz. Vedeta de la Exatlon se iubeste cu un bărbat dorit de toate femeile din România

Cristina Nedelcu și Yamato Zaharia se alătură astfel lui Lili Sandu și Whats Up, campioanei olimpice la gimnastică Silvia Stroescu și lui Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo, ei fiind până acum componenți ai echipei Faimoșilor.