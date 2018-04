EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Concurent-surpriză în concurs, nu e păcăleală, au apărut primele imagini

Anca Surdu a întâmpinat mai multe probleme dermatologice pe parcursul competiției, însă medicii i-au spus că nu mai poate rămâne în joc, mai ales în expunerea la soare. Astfel că, iubita artistului Silviu Pașca a fost nevoită să părăsească Exatlon pentru a-și proteja pielea.

Noua membră a echipei Faimoșilor a fost surprinsă de camere,iar în ediția difuzată pe 1 aprilie, ea va apărea pe micile ecrane.

Anca Surdu a mărturisit pentru KanalD cât de mult îi ipsește competiția Exatlon și a explicat cât de rău îi pare că din cauza acelei probleme, ea a trebuit să părăsească emisiunea de pe KanalD.

„Deja îmi lipsește Exatlon. Mi-am propus să nu plâng. E un moment foarte emoționant, nu mi- am văzut familia de atât timp. Dar zâmbesc, cum v-am obișnuit. Mi-e dor să fiu prezentă pe traseu. Să fiu acolo cu echipa mea. E unică această experiență. Acasă o să am iar confort, dar deja îmi lipsește tot ce era acolo (…)

Mă oftic foarte tare din cauza acestei probleme de sănătate. Dar sănătatea e pe primul loc, am ascultat sfatul medicului. Dulciuri!”, a fost emsajul transmis de Anca Surdu după eliminare.

EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Daca pana in prezent Vladimir Draghia era considerat cel mai bun jucator de la Faimosi, avand cele mai multe victorii. In prezent, Catalin Cazacu si Giani Kirita i-au luat fata.



In cel mai recent clasament publicat de andreighioc.ro se poate observa ca procentajul lui Cazacu este cel mai bun. Din 122 de meciuri, Cazacu a castigat 79 si a pierdut 43.

Foarte aproape de el se afla si Giani Kirita. Acesta are 115 meciuri, din care 73 de victorii si 42 de infrangeri.



Vladimir Draghia este pe locul trei. Faimosul cu cele mai multe meciuri jucate (134) are 70 de victorii si 64 de infrangeri.



Astfel, Catalin Cazacu este cel mai bun jucator, daca este sa ne luam dupa punctele aduse, din ambele echipe. Clasamentul a fost reactualizat astazi, 31 martie.

EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Claudia a facut show! Ce l-a intrebat pe Catalin Cazacu, fara nicio inhibitie

Pe durata show-ului “Exatlon”, de la Kanal D, Claudia a fost surprinsa, in mai multe randuri, in timp ce flirta cu Catalin Cazacu. In timp ce se relaxau pe veranda casei, bruneta a observat ca tanarul se afla in bratele Dianei.

"Auzi, nu vrei sa ma atingi pe fund? Sa ma cremuiesti?",l-a intrebat, cu zambetul pe buze, Claudia pe Catalin, nu inainte de a-i arata colegului Giani Kirita evolutia bubitelor de la alergie, de pe pielea ei. Cantareata si-a ridicat bluza si s-a aplecat pentru a oferi o priveliste mai buna.

"Claudia, vezi ca dau securea jos din pod", i-a raspuns Catalin.

"Zise el, sprijinindu-se de o buca. Didi e cam sexy in pozitia aia", l-a completat Claudia.

"Nu, nu, sta pe rotula", a zis Diana.

Discutia a starnit amuzamentul colegilor de echipa, care nu s-au putut abtine si au facut imediat schimb de priviri.