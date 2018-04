EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nu mai este cale de întors, s-a decis eliminarea! Reacţiii dure pe Facebook

EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Nominalizarea echipei a fost nou-venita concurentă, Geanina. Vladimir Drăghia a criticat-o pe Diana Belbiță, căreia i-a spus că a avut o reacție violentă. Cu toate acestea, a nominalizat-o pe Larisa: "Doar fiindcă îți sunt loial, că ai fost aici de la început cu noi, nu te propun pe tine - Diana, n.r.- în seara asta, ci o propun pe Larisa". Valentin Chiș a nominalizat-o pe Diana Belbiță: "Opțiunile rămase au fost băieții și cele două fete, după o discuție în acel consiliu pe care-l avem, am ajuns toți la concluzia... de Diana Belbiță. Propunerea mea este Diana Belbiță".

EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Vladimir Drăghia a afirmat: ”E foarte simplu, au venit și fetele și am spus că avem această situație, cineva trebuie să fie votat. Geanina știam că o să fie votată de echipă, Larisa a spus că ea știe că o să fie votată. Au mai rămas trei. Cum facem, cum alegem. Cum altfel dacă nu după competențele sportive? La mine a fost foarte simplu, cine a fost jucătorul săptămânii. Cazacu de două ori oficial, de două ori neoficial. Giani o dată sau de două ori oficial. Asta încercam să aflu de la Belbi care e nemulțumirea.”

”Ei nu făceau comparații, ci încercau să mă convingă pe mine că eu sunt concurentul slab”

EXATLON ROMANIA 18 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: O Diana Belbiță: ”Eu rămân surprinsă să aflu că cei din echipa mea și-au numărat punctele, lucru pe care eu nu l-am făcut pentru că am considerat că suntem o echipă, nu e cazul să luăm tot jocul individual. Recunosc că am avut naivitatea să sper că nu se va ajunge în momentul ăsta dar, până la urmă, n-ai ce să faci, am descoperit noi fețe. Am adus ca argument că sunt la egalitatea cu băieții, am fost contrazisă și mi s-a zis că nu mă pot compara eu cu ei, am acceptat și asta și am zis să nu mai continuăm discuția, din câte văd, asta l-a deranjat pe Vladimir și a spus că am avut o ieșire violentă, că am preferat să nu mai discut, pentru că mi se pare inutil. Este evident că este mai ușor să propui o fată decât un băiat. Ei nu făceau comparații, ci încercau să mă convingă pe mine că eu sunt concurentul slab, nu vreau să mă demoralizez, îmi doresc să fiu aici în continuare, sper ca cei de acasă să fie alături de mine pentru că simt că va urma o săptămână grea, cu reproșuri. (...) Aici nu s-a ținut cont de nimic, ci mi s-a spus: tu nu te poți compara cu noi. Îmi asum că sunt un copil și sper să fiu un copil care să fie puternic în continuare aici, deși simt respirații greoaie în spatele meu.”

Discuțiile s-au aprins și mai tare din acest moment. Diana Belbiță a fost acuzată că se victimizează și că manipulează.

"Este o nominalizare corecta, insa nu mi-a placut acuzatia pe care i-a adus-o Vladimir, Belbitei. Nu trebuie sa argumenteze ca nu stie sa inoate dupa 3 luni de zile. A uitat toate punctele aduse? Sau cum a luptat? Nu mi s-a parut normal. In privinta Geaninei, consider ca este cea mai slaba. Larisa este foarte buna, insa nu mai buna decat baietii. M-a batut de multe ori, recunosc, insa baietii sunt mai buni. Sunt de acord ca e mai buna ca Belbita, insa eu o plac pe Belbita mai mult. La final vor ramane cei mai buni. Nu vad nicio fata in finala. Am urmarit si Survivor, am intalnit si alte echipe...Fetele din Romania nu-s mai bune decat baietii", a spus Alina.

Nici fosta ei colega, Anca, nu a scapat de sinceritatea debordanta a Alinei

"Imi pare rau sa o anunt in direct. Nu se poate, iubita mea, sa ajungi la Faimosi. Odata ce a participat la Razboinici este foarte urat sa participi pentru echipa adversa. In al doilea rand, nu e foarte buna. Iar in al treilea rand, Giani nu stiu ce i-ar face."