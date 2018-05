Exatlon Romania 20 mai 2018. Lupta pentru marea finală, o nouă eliminare. KANAL D LIVE VIDEO

Exatlon Romania 20 mai 2018. Larisa Vasile a fost eliminată în ediția din 19 mai 2018. RomaniaTV.net vă ține și azi la curent cu tot ce se întamplă la reality show-ul care a cucerit România.

Catalin Cazacu a castigat jocul individual pentru imunitate iar Larisa si Vladimir au ajuns in fata eliminarii la Arena Exatlon, unde a fost ales concurentul eliminat prin intermediul voturilor telefonice ale telespectatorilor.

La finalul editiei de sambata, Cosmin Cernat a dezvaluit numele concurentului eliminat din echipa Faimosii.

Acesta este Larisa Vasile. Comcurenta a marturisit ca nu se astepta sa ramana atat de mult in competitie, fiind sigura ca in cel mult o luna va ajunge acasa.

Exatlon este cel mai urmărit reality show din România. Concursul a fost lansat acum 3 luni și jumate și urmează să aflăm cine este marele câștigator Exatlon România 2018 pe 23 mai în direct la Kanal D.

„Ma bucur ca a ramas Vlad si nu stiu daca ar trebui sa zic dar ei tot vorbeau intre ei ca eu o sa raman pana in final, doar pentru ca sunt fata. Ma bucur ca s-a intamplat asa si nu au avut dreptate.

Ma bucur ca a ramas Vlad, merita sa ramana pana in finala. Eu, acum ca am ajuns aici, dupa ce am discutat, chiar cred ca asta a fost scopul, ca eu sa trec peste decesul tatalui meu si sa fac un prim pas pentru a ma schimba.”, a spus Larisa.

Competiția Exatlon România se află pe ultima sută de metri, iar numele câștigătorului va fi dezvăluit în curând, însă publicul are un cuvânt de spus în desemnarea câștigătorului.

Astfel, potrivit căutărilor pe Google, Cătălin Cazacu este cel care va pleca acasă cu premiul.

Despre emisiune

20 de concurenti, dintre care 10 vedete, au intrat intr-o confruntare unica, in care isi vor pune la bataie toate abilitatile fizice si psihice pentru a-si infrange adversarii, dar, mai presus de toate, pentru a-si depasi limitele.

EXATLON a inregistrat un succes rasunator in tari precum Mexic si Brazilia, iar acum a venit randul romanilor sa vada competitia cea mai dura si plina de provocari difuzata pana acum pe micul ecran.