EXATLON ROMANIA 20 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Se anunţă o nouă eliminare

Cea mai afectată de acest abandon a fost Diana Bulimar. Fosta mare gimnastă a spus că s-a împrietenit cu Anca și că-i va simți lipsa, dar că va lupta în continuare și pentru ea.

Kanal D isi mentine pozitia de lider absolut de audienta in Prime Time cu "Exatlon"!

Milioane de romani au urmarit aseara cel mai iubit reality din Romania, "Exatlon", pe parcursul a celor aproape trei ore de difuzare, Kanal D clasandu-se in Prime Time, pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public monitorizate.

Fenomenul "Exatlon" a tinut in minutul de maxima audienta, atins la ora 21:45, peste doua milioane si jumatate de fani (2.531.000), in momentul in care telespectatorii urmareau cu sufletul la gura duelul intre Valentin Chis, de la Faimosi, si Alex, de la Razboinici.

Aseara, in intervalul 20:32 – 23:17, Kanal D a fost lider absolut de audienta si a inregistrat 10,2% rating si 25,0% cota de piata, pe targetul Comercial, 11,2% rating si 23,0% cota de piata, pe targetul National, si 9,2% rating si 19,4% cota de piata, pe targetul All Urban.