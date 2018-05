EXATLON ROMANIA 23 MAI 2018: Cum se decide CASTIGATORUL EXATLON. LIVE VIDEO KANAL D FINALA EXTALON 2018

CASTIGATOR EXTALON 2018: Editia de aseara „Exatlon” a pozitionat Kanal D pe primul loc pe toate targeturile monitorizate, cu 8,7% Rating si 25,4% cota de piata, pe targetul Comercial, 9,1% Rating si 21,8% cota de piata, pe targetul All Urban, si 9,7% Rating si 23,7% cota de piata, la nivelul publicului National (tabel audiente, mai jos) . Minutul de aur, inregistrat la 22:36, cand avea loc una dintre confruntarile dramatice intre Ionut si Stefan, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 2 454. 000 de telespectatori. 3.901.000 de telespectatori, in medie, au vizionat cel putin un minut editia de aseara a emisiunii.

Fostii concurenti „Exatlon” vor intra si ei in direct, cu Republica Dominicana, in aceasta seara, din studiourile Kanal D

In aceasta seara, Finala „Exatlon” va fi transmisa, in direct, la Kanal D, din Republica Dominicana. In platourile Kanal D se vor afla, in timpul acestei emisii istorice, concurentii care au revenit in tara, dupa eliminarile succesive de pana acum. Acestia vor intra in direct cu fostii lor coechipieri aflati in Republica Dominicana, vor depana amintiri si vor raspunde si ei intrebarilor adresate de Cosmin Cernat, ca si cum ar fi in Arena „Exatlon”. Castigatorul „Exatlon” va fi ales astazi, in direct, prin votul publicului!

Tot astazi, dupa ultima editie a reality-ului revolutionar „Exatlon”, va urma o editie cu totul speciala „WOWBiz”, in care fostii concurenti vor dezbate tot ceea ce s-a intamplat in aceasta seara, in live-ul finalei „Exatlon”, dar si intamplari nestiute pana acum din culisele celui mai iubit si intens reality din Romania. Nu pierdeti un spectacol total si momentul alegerii castigatorului „Exatlon”, prin votul telespectatorilor, in aceasta seara, de la 19:45, la Kanal D!